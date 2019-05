27.05.2019

"Rocketman" neu im Kino: Reginald Dwight wird Elton John

Der Musical-Film "Rocketman" erzählt eindrucksvoll das Leben der Pop-Ikone Elton John zwischen Erfolg und Einsamkeit. Hier lesen Sie unsere Kritik.

Von Günter H. Jekubzik

Zum Abheben niederschmetternd – das Musical zum Leben des hyper-exzentrischen Musikers Elton John ist groß und nicht artig. Zwischen Bohemian Rock’n’Roll und einem „Best of“ macht „Rocketman“ Spaß und Lust auf mehr Elton John.

Im orangefarbenem Pailletten-Dress mit Engelsflügeln und Teufelshörnern stolziert Elton John (Taron Egerton) im Showlicht durch den Gang … aber nicht auf die Bühne, sondern in eine Selbsthilfe-Gruppe. Hallo, ich bin Elton und Alkoholiker, außerdem kokse ich, bin sex- und konsumsüchtig sowie Bulimiker. In dieser Therapie-Sitzung des Films wird sich Elton John die Hörner abstoßen und sich erst mal an seine Kindheit erinnern.

Wie der fünfjährige Reginald Dwight im gut situierten Vorort die erste große Musical-Szene bekommt, bestimmt das Drama des Elton John, zu dem er später werden wird: schillernd in einer farblosen Umgebung. Extrovertiert, aber im Herzen furchtbar einsam. Das übersichtliche psychologische Grundschema durchzieht den Film, der lieblose, abwesende Vater bringt dem ungemein talentierten Jungen den ersten Schmerz bei.

"Rocketman" in der Kritik: Großartige Songs und viele tolle Szenen

In „Rocketman“ trumpfen vor allem großartige Songs und viele tolle Szenen auf: Wie sensationell am 25. August 1970 Elton Johns erster Auftritt im „Troubadour“ in Los Angeles eingeschlagen hat, zeigt die Eröffnungsnummer „Crocodile Rock“.

Schwindelerregend sind Erfolg und Einsamkeit in einem immer wilderen Kreisel der Auftritte, mit all den extravaganten Verkleidungen in einer rasenden Sequenz komprimiert. „It’s sad so sad and it’s getting more and more absurd“ (Es ist so traurig und wird immer absurder) – hier trifft der Filmstil exakt die erzählte Biografie. Aber keine Angst: Die Gesprächs-Therapie erweist sich als erfolgreich. Elton John wird in ein zweites, ungemein erfolgreiches Leben entlassen.

Macher von "Billy Elliot" und Bohemian Rhapsody" hinter der Kamera

Das „Rocketman“-Team hat sich im Genre des Musikfilms schon einige Lorbeeren verdient. Das Buch stammt von Lee Hall, aus dessen „Billy Elliot“ ist auch der damalige Hauptdarsteller Jamie Bell als Eltons bester Freund Bernie Taupin dabei. Regisseur Dexter Fletcher durfte die Freddie-Mercury-Bio „Bohemian Rhapsody“ fertigstellen, nachdem Bryan Singer vorverurteilt rausgeschmissen wurde.

„Rocketman“ ist mit einem problemlosen Coming Out und Sex unter Männern wesentlich undramatischer als „Bohemian Rhapsody“. Mit grandiosen Songs für die Ewigkeit, die man diesmal vielleicht besser im Original gelassen hätte, aber auch eine klasse Hit- und Kostüm-Sammlung, die gute Laune macht.

Wertung: 4 / 5

Themen Folgen