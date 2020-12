vor 4 Min.

Rollen vom Taxifahrer bis Thomas Mann: Armin Mueller-Stahl wird 90

Armin Mueller-Stahls Rollengestaltung war stets außergewöhnlich. Kein Wunder, dass dem Schauspieler eine Karriere an drei verschiedenen Orten gelang.

Von Stefan Dosch

Über welche von Armin Mueller-Stahls Filmrollen soll man schwärmen? Auf jeden Fall über die in Jim Jarmuschs Episodenfilm „Night on Earth“. Mueller-Stahl spielt hier einen Ostdeutschen, den es nach New York verschlagen hat und der nun in Brooklyn Taxi fährt.

Wie er da ergeben stoisch mit dem Automatikgetriebe seines Wagens kämpft und mit hörbar deutschem Akzent immer wieder „Brookland“ murmelt, wenn er kindlich staunend an den Wolkenkratzern hochblickt; wie er wie ein gerade gelandeter Außerirdischer seinen aufgekratzten Latino-Fahrgast mustert, mit diesen unschuldsblauen Augen und der zugleich mokant aufgeworfenen Lippe – das ist ein darstellerisches Kabinettstück, das diesem Schauspieler den Eintrag in die Liste der ewigen Filmszenen garantiert.

Wegen "mangelnder Begabung": Mueller-Stahl war einst von Schauspielschule geflogen

Dabei war der gebürtige Ostpreuße einst wegen „mangelnder Begabung“ von der Schauspielschule geflogen. Trotzdem wurde er zu Beginn der 50er Jahre in Berlin fürs Theater entdeckt und war fortan 25 Jahre lang Ensemblemitglied der Berliner Volksbühne.

Auch Mueller-Stahl unterschrieb 1976 die Resolution gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns. Bild: Michael Kappeler, dpa (Archivbild)

Bald wurde auch das DDR-Kino auf ihn aufmerksam, und Mueller-Stahl war in Defa-Klassikern wie „Nackt unter Wölfen“ (1963) zu sehen. Er war ein Star der DDR, mehrfach wurde er zum beliebtesten Schauspieler gewählt. Politisch zunächst auf Linie, änderte er diese Haltung jedoch. Wie für viele im Osten lebende Künstler kam auch für Mueller-Stahl 1976 der große Bruch, als er die Resolution gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns unterschrieb. Der Schauspieler bekam keine Rollen mehr, 1980 ging er in den Westen.

Für "Shine" war Mueller-Stahl für den Oscar nominiert

Dort verpflichteten ihn zunächst die Autorenfilmer, Fassbinder etwa, für seine „Lola“. Ende der 80er Jahre gelang Mueller-Stahl der Sprung nach Hollywood, wo er von nun an in einer Reihe herausragender Nebenrollen brillierte. Zu Oscar-Ehren kam er zwar nie, doch brachte ihm seine Beteiligung an der Künstlerbiografie „Shine“ eine Nominierung ein.

Bei Eisicht seiner Stasi-Akte entdeckte Mueller-Stahl, dass ihn Freunde jahrelang bespitzelten. Bild: dpa (Symbolbild)

In der US-Filmmetropole legte er sich auch einen zweiten Wohnsitz zu, wozu nicht zuletzt den Ausschlag gegeben haben mag, dass er bei Einsicht seiner Stasi-Akte entdeckte, jahrelang von Freunden bespitzelt und verraten worden zu sein. Ein wenig Abstand zu Deutschland schien ihm da geboten.

Mueller-Stahl beschäftigt sich auch nach Schauspielende mit Kunst

Das hat ihn nicht daran gehindert, weiter Rollen in Deutschland anzunehmen. Die Mitwirkung an Heinrich Breloers Dokudrama „Die Manns“, die Anverwandlung der Intellektualität und Distanziertheit Thomas Manns wurden ihm zu einem Höhepunkt seiner Karriere. Länger nun schon hat er sich von der Schauspielerei verabschiedet.

An künstlerischer Beschäftigung fehlt es ihm nicht, seit, auch Bücher hat er geschrieben. An diesem Donnerstag begeht Armin Mueller-Stahl, der seit bald einem halben Jahrhundert mit einer Ärztin verheiratet ist, seinen 90. Geburtstag. Gute Gelegenheit, sich diesen Ausnahmeschauspieler ins Heimkino zu holen.

