vor 35 Min.

Sänger und Songwriter Bill Withers gestorben

Bill Withers starb im Alter von 81 Jahren in Los Angeles an einem Herzleiden.

"Just the Two of Us", "Ain't No Sunshine" oder "Lean on Me": Die Songs von Bill Withers sind Klassiker. Geschrieben hat er sie alle kurz nacheinander, bevor er schon 1985 das Musikbusiness verließ und sich ins Privatleben zurückzog. Jetzt ist Withers gestorben.

Innerhalb von rund 20 Jahren schrieb Bill Withers alle seine Welthits wie am Fließband: "Ain't No Sunshine", "Just the Two of Us" oder "Lean on Me". Dann zog er sich fast komplett aus der Öffentlichkeit zurück.

Seit 1985 lebte der Musiker zurückgezogen und privat in den Bergen von Los Angeles, nur 2015 trat er ausnahmsweise noch einmal kurz auf, bei seiner Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame. Am Montag ist Withers im Alter von 81 Jahren in Los Angeles an Herzbeschwerden gestorben, wie seine Familie am Freitag der Nachrichtenagentur AP mitteilte.

"Ich bin aufgewachsen im Zeitalter von Barbra Streisand, Aretha Franklin und Nancy Wilson. Das war eine Zeit, als eine fette, hässliche Tussi, die singen konnte, noch wertgeschätzt wurde. Jetzt geht alles um Image. Das hat keine Poesie. Es ist einfach nicht meine Zeit", erklärte Withers dem "Rolling Stone" einmal seine Entscheidung, sich zurückzuziehen. Musik habe ihn in seinen 30ern mehr interessiert. "Ich bin nicht motiviert, Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen, oder überall hin zu reisen. Dafür gab es eine Zeit. Als es vorbei war, war es vorbei. Jetzt ist etwas anderes dran." Zuletzt lebte Withers mit seiner Frau Marcia zusammen, die beiden erwachsenen Kinder wohnten ebenfalls in der Nähe. Seine Frau kümmerte sich um die reichlichen Tantiemen.

Geboren wurde Withers 1938 als jüngstes von sechs Kindern eines Bergarbeiters im armen Kohlebergwerksort Slab Fork in West Virginia. Schon dort beeindruckte ihn die Musik. "Wir lebten direkt an der Grenze zwischen der schwarzen und der weißen Nachbarschaft. Ich habe die Jungs Country-Musik spielen gehört und in der Kirche hörte ich Gospel. Überall war Musik." Aber als er 13 war, starb sein Vater und Withers musste Aushilfsjobs annehmen, um die Familie zu unterstützen. Zudem stotterte er stark, wogegen er bis ins hohe Alter ankämpfte.

Mit 17 ging Withers zur Marine, danach baute er Flugzeugteile in Kalifornien. Als er zufällig mitbekam, wie viel mehr Geld einige Musiker verdienten, brachte er sich selbst Gitarre und Klavier bei und begann, Songs zu schreiben. Tagsüber verdiente er das Geld, das er nachts in die Aufzeichnung seiner Songs steckte - bis einige Jahre später Sussex Records auf ihn aufmerksam wurde. In den kommenden rund 20 Jahren veröffentlichte Withers acht Alben, hatte zahlreiche Hits, spielte umjubelte Konzerte auf der ganzen Welt und gewann drei Grammys. "Ich kann nicht Gitarre oder Klavier spielen, aber ich habe eine Karriere daraus gemacht, Songs auf Gitarre und Klavier zu schreiben. Ich habe Musik nie gelernt, sondern einfach gemacht. Ich habe mich einfach dazu entschieden."

Stars wie Lionel Hampton, Barbra Streisand, Etta James, Will Smith, Michael Jackson, Tom Jones, Liza Minnelli, Diana Ross und Mick Jagger coverten Songs von Withers - und Dutzende weitere lassen sich bis heute von seiner Musik beeinflussen. "Er ist der letzte afro-amerikanische Jedermann", sagte Rapper Questlove einmal. "Bill Withers ist für Schwarze das, was Bruce Springsteen am nächsten kommt." Auch Sänger Sting lobte Withers: "Das schwerste am Songschreiben ist einfach und gleichzeitig tiefgründig zu sein. Und Bill schien instinktiv zu verstehen, wie das geht."

Withers sei wie Stevie Wonders, Michael Jackson oder die Beatles, sagte Sänger Ed Sheeran. "Niemand kann sagen, dass er nicht von ihm beeinflusst worden ist. Denn auch wenn man kein Fan ist, irgendwann ist man von jemandem beeinflusst worden, der von ihm beeinflusst worden ist." (dpa)

Webseite von Bill Withers

Bericht des Rolling Stone

Bericht des Telegraph

Bericht von NPR

Bericht der New York Times

Themen folgen