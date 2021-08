Salzburger Festspiele

"Intolleranza 1960" in Salzburg: Lachen über die Flüchtlingstragödie

Das Leid des Migranten (Sean Panikkar) breitet Luigi Nonos Oper „Intolleranza 1960“ in einem Stationendrama aus.

Plus Es ist eine gewagte und beklemmende Premiere von Luigi Nonos musikalischem Appell "Intolleranza 1960" in der Salzburger Felsenreitschule. Der belgische Theatermacher Jan Lauwers will behelligen.

Von Rüdiger Heinze

Dass Luigi Nonos großer musikalischer Humanitätsappell „Intolleranza 1960“ bislang noch nie bei den Salzburger Festspielen aufgeführt wurde, ist so erklärlich wie dort erstaunlich – haben sich doch in den vergangenen Jahrzehnten auch etliche Stadttheater mit immensem Ehrgeiz um das Werk bemüht und sogar verdient gemacht, wie 2013 das Theater Augsburg.

