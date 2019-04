17:37 Uhr

Schauspieler Bradley Welsh erschossen

Blumen und eine Karte am Tatort erinnern an Bradley Welsh.

Er war ein erfolgreicher Boxer, engagierte sich in Sozialprojekten und spielte in dem Film "T2 Trainspotting" einen Gangsterboss. Jetzt ist Bradley Welsh tot. Warum musste er sterben?

Der britische Schauspieler Bradley Welsh ist im schottischen Edinburgh mit einem Kopfschuss getötet worden. Er starb an den schweren Verletzungen direkt vor seiner Haustür, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Sein Tod könnte Berichten vom Freitag zufolge mit Drogen zu tun haben.

In "T2 Trainspotting" (2017) spielte Welsh einen Gangsterboss. Er war früher ein erfolgreicher Boxer gewesen und hatte sich auch in Sozialprojekten in Edinburgh engagiert. Welsh wollte unter anderem Jugendliche von kriminellen Machenschaften abhalten.

Seine Familie hatte sich während der Tat am Mittwochabend im Haus aufgehalten. Sie hatte den Schuss nicht gehört. Ein Nachbar entdeckte den leblosen Schauspieler vor dem Haus. Der Täter soll schottischen Medien zufolge zu Fuß geflüchtet sein. Das Motiv ist unklar.

Mehrere britische Medien spekulierten jedoch am Freitag, dass der Mord mit Drogen zusammenhängen könnte: Demnach soll ein Paket mit Heroin und Kokain im Wert von 130.000 Pfund (mehr als 150.000 Euro), das Welsh angeblich sicher aufbewahren wollte, verschwunden sein. Eine klare Quelle für die Berichte gab es allerdings nicht.

"Mein Herz ist gebrochen. Auf Wiedersehen, mein wunderbarer und schöner Freund", schrieb der "Trainspotting"-Autor Irvine Welsh im Kurznachrichtendienst Twitter. Und weiter: "Danke, dass du mich zu einem besseren Menschen gemacht hast." (dpa)

