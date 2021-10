Synchronsprecher Christian Brückner wird nicht gern auf Robert De Niro angesprochen

Exklusiv Er sagt: "Reduzierung auf die Stimme ging mir ziemlich auf den Wecker." Seine Stimme klinge für ihn völlig normal.

Der als Synchronsprecher bekannte Schauspieler Christian Brückner hat lange darunter gelitten, nur als Stimme von Hollywood-Stars wie Robert De Niro und anderen Darstellern wahrgenommen zu werden. „Ich gebe zu, dass mir diese Reduzierung auf die Stimme eine Zeit lang ziemlich auf den Wecker ging“, sagte der 78-Jährige unserer Redaktion. „Aber irgendwann habe ich beschlossen, es einfach als Alleinstellungsmerkmal zu akzeptieren“, fügte er hinzu.

„Ich arbeite seit Jahrzehnten mit meiner Stimme. Ich verwende sie. Mehr nicht.“ Er empfinde seine Stimme als ganz normal: „Für mich hat sie überhaupt nichts Besonderes, keine Tiefe, kein erotisches Timbre oder sowas“, sagte Brückner. „Was ich damit will, ist anderen etwas mitzuteilen, das ich in meinem Herz oder in meinem Kopf mit mir herumtrage“, erklärte Brückner. Auch damit, dass er oft auf De Niro angesprochen werde, habe er sich längst abgefunden. „Es ist halt so. Wenn dieses Thema aufkommt, bin ich inzwischen wesentlich entspannter als früher“, erklärte er.

"De Niro längst nicht mehr das Zentrum meines künstlerischen Lebens"

„Es erfüllt mich mit wachsender Befriedigung, wenn mich Leute auf die anderen Dinge ansprechen, die ich mache, auf meine Hörbücher, Lesungen, Theaterauftritte zum Beispiel“, sagt Brückner. „Natürlich gehört auch Robert De Niro dazu. Aber er ist längst nicht mehr das Zentrum meines künstlerischen Lebens“, betonte Brückner.

Deshalb empfinde er längst nicht mehr so, auf seine Stimme reduziert zu werden. „Ich arbeite als Schauspieler, die Leute erkennen mich an meinem Gesicht, meinem Namen, meiner Physis“, sagte der 78-Jährige. Stolz sei er auf sein neuestes Projekt, das Album „Heinrich Heine – Traumbilder“ mit dem Jazzpianisten Michael Wollny aufgenommen zu haben. „Sicherlich werden mich darauf nicht so viele Leute ansprechen wie auf einen neuen Robert-De-Niro-Film. Aber für mich besitzt es eine immense Bedeutung.“