vor 22 Min.

Schauspieler Verne Troyer mit 49 Jahren gestorben Kultur

Verne Troyer 2008 bei der Premiere des Spielfilms "The Love Guru".

Fans kannten ihn aus "Harry Potter" und vor allem aus den "Austin Powers"-Filmen. Nun ist der Schauspieler Verne Troyer gestorben.

Der durch seine Rolle als "Mini-Me" in den "Austin Powers"-Filmen bekannte US-Schauspieler Verne Troyer ist tot. Er sei am Samstag gestorben, teilte seine Familie auf Troyers offizieller Facebook-Seite mit. Troyer wurde 49 Jahre alt. Eine Todesursache wurde in der Mitteilung nicht ausdrücklich genannt.

Der kleinwüchsige Schauspieler mit einer Körpergröße von nur 81 Zentimetern hatte in der James-Bond-Parodie "Austin Powers" den Part als geklonter Schurken-Doppelgänger von Dr. Evil übernommen. Während seiner Karriere hatte er weitere Nebenrollen in Dutzenden Filmen und Fernsehserien. So spielte er etwa im ersten Harry-Potter-Film "Harry Potter und der Stein der Weisen" die Rolle des Kobolds Griphook. (dpa)

Facebook-Seite Troyers

