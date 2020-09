vor 16 Min.

Schauspielerin Heike Makatsch: Der Gedanke an den Tod wird stärker

Schauspielerin Heike Makatsch kennt man heiter - sie spricht aber auch über ernstere Themen. Mit zunehmendem Alter denkt die 49-Jährige öfter über den Tod nach.

Schauspielerin Heike Makatsch macht sich zunehmend Gedenken über das Ende des Lebens. „Der Gedanke an den Tod wird stärker“, sagte die 49-Jährige unserer Redaktion anlässlich ihres neuen Films „Gott, du kannst ein Arsch sein“, der am Donnerstag in die Kinos kommt.

Sie selbst, sagte Makatsch, habe zwar noch keine Menschen verloren, die ihr sehr nahestehen. „Aber ich werde auch nicht jünger, und die Menschen um mich herum ebenso wenig.“ Den Abschied vom Leben sieht die dreifache Mutter als Teil eines „Kreislaufs“.

Wie dieser letztlich aussehe, da habe sie noch kein Bild vor Augen. „Ich glaube jedenfalls nicht daran, dass man als Wesen mit seinen eigenen Gedanken oder Gefühlswelten oben an der Decke sitzt und auf die Welt herunterguckt.“ (AZ)

