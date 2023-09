Schlagerstar

Helene Fischer würde gerne mal mit Celine Dion singen

Mit der kanadischen Sängerin möchte Helene Fischer mal auf der Bühne stehen, erzählt Deutschlands erfolgreichste Musikerin in einem Radio-Interview. Und sie erinnert an einen ganz besonderen Moment in ihrer Karriere.

Helene Fischer würde gerne einmal mit ihrem Vorbild Celine Dion auf der Bühne stehen und singen. "Ich habe ihre Show in Las Vegas besucht und kurz mit ihr gesprochen. Mit ihrer Stimme bin ich groß geworden", sagte die 39-Jährige dem Radiosender Hit Radio FFH in Bad Vilbel. Auch ein Duett mit Sarah Connor könne sie sich vorstellen, es sei jedoch "einfach noch nicht der richtige Moment" gekommen. Trotz ihres Unfalls am Trapez während einer Show hält sie weiterhin an Akrobatikeinlagen fest. Die Akrobatik gehöre mittlerweile zu ihr, so Fischer, leichtsinnig sei sie bei ihren Shows aber nie. Ein ganz besonderer Moment in ihrer Karriere sei die Fußballweltmeisterschaft 2014 gewesen, bei der ihr Lied "Atemlos durch die Nacht" eine große Rolle gespielt hatte. "Ich hätte nie gedacht, dass dieser Song so durch die Decke geht", sagte sie. (dpa)

