Schwaches Osterwochenende in US-Kinos

Mit Komödien ist er berühmt geworden, aber auch in einer ernsten Rolle wollen ihn die Zuschauer sehen: Elyas M’Barek.

Nach 40 Jahren wurde er aus der Oscar-Academy ausgeschlossen. Dageben will Roman Polanski jetzt angehen.

Anzeige

Jetzt neu: So lernen Kinder spielend leicht Englisch

Mit dem "my little english puzzle book" von Fremdsprachenexpertin Tanja Hall kommen Kinder spielerisch mit der Sprache in Kontakt.