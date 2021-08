Schwäberischer Kunstsommer

vor 49 Min.

Illustratorin Barbara Yelin beim Schwäbischen Kunstsommer: Comics sind Kunst

Was können Bildergeschichten, das klassische künstlerische Vermittlungsformen nicht können? Das war ein Thema beim Meisterkurs von Barbara Yelin (Zweite von rechts) beim Schwäbischen Kunstsommer im Kloster Irsee.

Plus Bildergeschichten haben die Sphären der seichten Unterhaltung längst verlassen. Was Comics alles vermögen, zeigt die mit vielen Preisen ausgezeichnete Illustratorin Barbara Yelin beim Schwäbischen Kunstsommer im Kloster Irsee.

Von Martin Frei

Barbara Yelin weiß gut um den Ruf, der ihrer Kunstform immer noch anhängt. „In meiner Jugend waren Comics eher ein Kinder-Medium“, berichtet die 1977 geborene Künstlerin. Beim Gedanken an „Fix und Foxi“ oder sogar an „Asterix und Obelix“ rümpften Kulturbeflissene gerne die Nase – trotz Wilhelm Busch als allgemein anerkanntem Urvater der deutschen Bildergeschichten-Kunst. Angebot und thematische Vielfalt seien in der Tat lange sehr überschaubar gewesen, erinnert sich die Münchnerin. Doch seit Mitte der 1990er Jahren erfand sich der Comic auch hierzulande neu. Statt (platter) Helden- oder Detektivgeschichten kamen Graphic Novels auf den Markt, die künstlerisch und inhaltlich ganz andere Dimensionen eröffneten.

