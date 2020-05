vor 7 Min.

Scorsese will DiCaprio-Thriller bei Apple unterbringen

Der amerikanische Star-Resisseur Martin Scorsese verhandelt mit dem Aplle TV+ über ein millionenschweres Filmprojekt. In "Killers of the Flower Moon" mit Leonardo DiCaprio und Robert De Niro geht es um einen Indianerstamm in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts.

Nach seiner Zusammenarbeit mit Netflix könnte Hollywoods Star-Regisseur Martin Scorsese nun sein nächstes Projekt bei dem Streamingdienst Apple unterbringen.

Der geplante Big-Budget-Thriller "Killers of the Flower Moon" mit den Stars Leonardo DiCaprio und Robert De Niro soll von Apple TV+ produziert werden, wie die US-Branchenportale "Hollywood Reporter", "Variety" und "Deadline.com" am Mittwoch in Erfahrung brachten. Das Studio Paramount sei für den Vertrieb als Partner an Bord, heißt es.

Sein teures Mafiaepos "The Irishman" hatte Scorsese im vorigen Jahr mit Netflix produziert, nachdem ihm traditionelle Studios wegen der hohen Kosten von über 160 Millionen Dollar eine Abfuhr erteilt hatten. Nun scheint der iPhone-Riese Apple mit seinem neuen Streamingdienst den Zuschlag für den prestigeträchtigen Film "Killers of the Flower Moon" zu bekommen. Das Budget soll weit über 150 Millionen Dollar liegen.

Der Thriller nach einer gleichnamigen Sachbuch-Vorlage dreht sich um eine Mordserie an Mitgliedern des Osage-Indianerstamms in den 1920er Jahren in Oklahoma, nachdem auf deren Land große Ölvorräte entdeckt worden waren. Scorsese will auch im Bezirk Osage unter Einbeziehung der dortigen Ureinwohner drehen. Über einen Drehstart wurde zunächst nichts bekannt.

Apple hatte sich kürzlich die Rechte an einem weiteren großen Spielfilm gesichert, dem Marine-Kriegsdrama "Greyhound" mit dem Oscar-Preisträger Tom Hanks. Der Hauptdarsteller schrieb auch das Drehbuch. Ein Termin für die Veröffentlichung steht noch nicht fest. (dpa)

Hollywood Reporter

Variety

Deadline.com

