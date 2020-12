vor 24 Min.

Sendung verpasst? Hier können Sie sich unser Sofa-Adventskonzert anschauen

Konzertbesuche sind aktuell nicht möglich, deswegen bringen wir Künstler aus der Region in Ihr Wohnzimmer. Sehen Sie hier das Konzert.

In diesem Advent ist alles anders – es gibt keine Christkindlesmärkte, keine Weihnachtsfeiern, keine Konzerte. Doch eine Vorweihnachtszeit ohne Musik ist für uns undenkbar. Deswegen sendeten wir am vierten Adventssonntag um 16 Uhr ein digitales Konzert mit Künstlerinnen und Künstlern aus der Region bei a.tv vor Ort und auf den digitalen Kanälen der Augsburger Allgemeinen. Wir möchten unsere große Reichweite mit denjenigen teilen, die schon seit Monaten kaum auftreten können und in diesem Jahr ganz besonders zu kämpfen haben: Den vielen freiberuflichen Musikerinnen und Musikern, die es auch in unserer Region gibt. Gleichzeitig möchten wir unseren Lesern und Zuschauern die Möglichkeit geben, auch in diesem Jahr ein Adventskonzert mit Künstlern aus der Region zu genießen.

Dieses Programm erwartete Sie beim digitalen Adventskonzert am Sonntag, 20. Dezember

Aus der Vielzahl der Bewerbungen hat die Jury der Redaktion ein abwechslungsreiches Konzertprogramm zusammengestellt. Zu hören waren unter anderem die Augsburger Folk-Rock-Band John Garner, die Neusässer Klaviervirtuosin Janina Fialkowska und die Augsburger Kulturförderpreisträgerin Vanessa Fasoli. Jazzfans konnten sich auf das Duo YouTimesTwo mit Sängerin Chaz Lemberger und Gitarrist Dietmar Liehr freuen, stellvertretend für die junge Augsburger Musikszene standen die Sängerinnen Lienne und Ewa Kalea. Auch reine Instrumentalgruppen waren im Konzertprogramm vertreten - wie etwa das Fagottensemble Fagotti Parlandi oder ein Alphornduo aus Augsburg.

Zu sehen war das digitale Adventskonzert sowohl bei a.tv als auch auf der Internetseite unserer Redaktion.

Spenden im Rahmen des digitalen Adventskonzerts zugunsten der Kartei der Not

Das Konzert ist frei zugänglich und wurde vom Lions Club Augsburg Raetia unterstützt. Damit möglichst viele Menschen, die durch die Corona-Krise in Not geraten sind, davon profitieren, können Sie freiwillig an das Leserhilfswerk unserer Mediengruppe, die Kartei der Not, spenden. (ida)

