21:06 Uhr

"Sicario 2" überzeugt als Actionfilm - ist aber zuweilen eintönig Kultur

"Sicario 2" ist ein gelungener Actionfilm mit erstklassigen Schauspielern. Die Figur von Emily Blunt fehlt aber als moralischer Counterpart.

Von Fred Duran

Mit seinem düsteren Action-Thriller „Sicario“ tauchte Regisseur Denis Villeneuve vor drei Jahren tief ein in den Krieg der US-Regierung gegen mexikanische Drogenkartelle. Der Film überzeugte gerade in seiner ungefilterten Härte, mit der er die brutalen Methoden der Drogenmafia vorführte, deren vollkommene Immoralität längst auch das Wertesystem der regierungsamtlichen Gegner infiziert hat. „Sicario“ war auf einem Territorium angesiedelt, das heute mehr denn je im politischen Fokus steht: im Grenzgebiet zwischen USA und Mexiko.

In „Sicario 2“ unter der Regie von Stefano Sollima („Gomorrha“) verlagert sich der Blick vom Kokain- auf den Menschenschmuggel. Nach einem Selbstmordanschlag von vier Dschihadisten steht für die Ermittler bald fest, dass die Drogenkartelle an der Einschleusung der Attentäter beteiligt sind.

Der CIA-Agent Matt (Josh Brolin) wird beauftragt, einen Krieg zwischen den rivalisierenden Kartellen in Mexiko anzufachen. Die Tochter des Drogenbosses Carlos Rayes wird gekidnappt. Die Entführung soll einem verfeindeten Kartell in die Schuhe geschoben werden.

Film-Kritik: "Sicario 2“ hätte mehr politische Bezugnahme vertragen

Mit Josh Brolin und Benicio del Toro bilden erneut zwei erstklassige Schauspieler das Fundament des Films. Allerdings ohne die fabelhafte Emily Blunt in der Rolle der idealistischen FBI-Agentin. Der moralische Counterpart fehlt in „Sicario 2“ auf schmerzliche Weise, was den Film auch in seiner Gewalttätigkeit zuweilen eintönig werden lässt.

Sicario 2 ist ein unterhaltsamer Actionfilm mit erstklassigen Schauspielern.

Als handwerklich versierter Actionfilm funktioniert das Werk indes außerordentlich gut. Sollima findet eine atmosphärisch dichte Balance zwischen hereinbrechenden Gefechtssequenzen und ruhigen Momenten der emotionalen Reflexion. Allerdings hätte „Sicario 2“ deutlich mehr brisante politische Bezugnahme vertragen.

Wertung: 3 / 5

Themen Folgen