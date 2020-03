vor 37 Min.

So war das erste „Literarische Quartett“ unter Thea Dorn

Hochgeschwindigkeits-Kritik fast ohne Nährwert: Man wünscht dem neuen Format noch manche Veränderung. Einer der Gäste sollte vielleicht dauerhaft bleiben.

Von Wolfgang Schütz

Die maximale Blinzel-Frequenz der neuen Gastgeberin Thea Dorn bei der Begrüßung zum neuen „Literarischen Quartett“ im ZDF am Freitagabend hat gleich den Takt vorgegeben. Denn in den folgenden 45 Minuten wurde in solcher Hochgeschwindigkeit über vier Bücher debattiert, dass einem gleichsam Ohren und – ob der Mühe nach belebenden Schnitten der Regie – Augen schnackelten. Und dabei der Nährwert: eher gering.

Die neu von Thea Dorn eingeführte Sanduhr zur Begrenzung der jeweiligen Buchvorstellung auf 90 Sekunden hätte es jedenfalls kaum gebraucht. Denn von der wie immer hochenergetisch auftretenden, nun allein den Kern des „Quartetts“ bildenden Autorin befeuert, haspelten sich ihre diesmaligen Gäste Jakob Augstein, Marion Brasch und Vea Kaiser dermaßen durch ihre Kritiken und Argumentationen, dass nicht viel mehr übrig blieb als: Der Abtausch von Geschmacksurteilen. Und so fanden eben fast alle Vicki Baum super, außer Dorn alle Moritz Uslar beeindruckend, Colm Toibin überwiegend überzeugend und fast alle Ingo Schulze sehr gut – außer Augstein.

Jakob Augstein war das Gegengewicht an diesem Abend

Der war als Kontrastmittel des Abends auch mimisch ohnehin so überzeugend, dass man sich den Verleger von Der Freitag geradezu als Gegengewicht zu bloßem Geschmacksurteil und Thea Dorn als festes Mitglied wünschen würde. Denn nur so belebt sich das Sprechen über Literatur ja zum Wesentlichen: Wenn über Wirkung und Wert eines Buches über die persönlichen Assoziationen hinaus geurteilt wird.

Thea Dorn, der zum Abschluss tatsächlich nichts anderes einfiel, als angesichts der Corona-Hysterie Albert Camus „Die Pest“ zu empfehlen und die sich wirklich wagte zu sagen, angesichts von Vicki Baums „Vor Rehen wird gewarnt“ zu fragen, von wie viel Rehen Placido Domingo zu seinen sexuellen Übergriffen manipuliert worden sei, täte jedenfalls gut daran, sich mindestens zweierlei zu überlegen: 1. Wie viele Bücher passen seriös in die 45 Minuten? Sollte sie moderierend sich vielleicht lieber eine eigene Vorstellung verkneifen, um dadurch dem Gespräch ein bisschen Tiefe zu gönnen? 2. Ist das Format des Quartetts durch den Namen vorgegeben? Wären also nicht drei profilierte Diskutierende mit ein bisschen Zeit mehr als vier sich durch ihre Ansichten haspelnde?

Sicher, belebt hat sie, als Einzige der Runde auf einer Couch sitzend und flankiert von vielen Büchern, das zuletzt unter Volker Weidermann an diesem ersten Abend durchaus. Aber vier Menschen, die in der Geschwindigkeit von Denis Schecks Schnelldurchlauf argumentieren, braucht auf Dauer vielleicht auch keiner.

Man wünscht sich mehr Mut für noch mehr Veränderungen

Man wünschte sich nach Wiederaufnahme also den Mut für noch mehr Veränderungen. Warum nicht einen Autor selbst einladen? Es wäre doch sehr interessant gewesen zu sehen, was Ingo Schulze zur Kritik an seinem Roman „Die rechtschaffenen Mörder“ zu sagen gehabt hätte. Immerhin ein Glück in dieser ersten Sendung, dass dessen Werk auf Uslars Fortsetzung von „Deutschboden“ traf, weil damit zumindest ein Thema ein bisschen vielseitigere Beleuchtung erhielt: der Osten und das Driften nach rechts. Das allein hätte den ganzen Abend füllen können, der ja nur 45 Minuten im Berliner Ensemble dauert und so eben zu einer einzigen Druckbetankung wurde.

Ach ja, und: „Bleiben Sie beim Lesen“ - ist das nun die neue Schlussformel der Sendung unter Thea Dorn. Da passte das alte unter Reich-Ranicki und nach Brecht zu diesem Abend doch viel besser: Der Vorhang zu und alle – nun ja, zumindest viele – Fragen offen.

