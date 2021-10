Die Oper-Inszenierung "La clemenza di Tito" wirkt überfrachtet

Plus Wojtek Klemm packt 2100 Jahre Machtgeschichte in Mozarts "La clemenza di Tito" - die Videoflut lenkt oftmals arg ab vom eigentlichen Bühnengeschehen.

Neulich machte weit über Österreich hinaus das Wörtchen „Prätorianer“ die Runde. Die eine oder der andere wird daraufhin zum Fremdwörterbuch gegriffen und die Übersetzung „Leibwächter“, insbesondere im alten, mitunter verschärft-dekadenten Rom, gefunden haben. Es war nämlich so, dass der halbseidene österreichische Steigbügelhalter S. gegenüber dem gewesenen österreichischen Kanzler K. als Prätorianer geliebedient hatte und sich als solchen weiter empfahl.