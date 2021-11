Staatstheater Augsburg

06:00 Uhr

Familienstück am Staatstheater Augsburg: Mit „Tintenherz“ kommt die Welt der Bücher auf die Bühne

Kai Windhövel als Dichter Fenoglio und Rebekka Reinholz als Meggie in der Inszenierung Tintenherz am Staatstheater Augsburg

Plus Wie aus einem opulenten Roman ein kurzweiliges Theaterstück wird: Teresa Rotemberg inszeniert Cornelia Funkes "Tintenherz" am Staatstheater Augsburg.

„Bücher müssen schwer sein, weil die ganze Welt darin steckt“, weiß die zwölfjährige Meggie. Wer diese Erfahrung auch schon gemacht hat, kann sich vorstellen, wie schwer das kleine rosa Köfferchen wird, das Meggie gerade zusammenpackt. Band um Band verschwindet darin, und der Stapel unter dem Kopfkissen muss auch noch hinein. Mit ihrem Bestseller „Tintenherz“ hat Cornelia Funke eine Liebeserklärung an die Magie des Lesens und die Kraft der Imagination geschrieben. Und die verliert ihre Wirkung auch nicht, wenn sie auf die Theaterbühne kommt, wie am Sonntag in der Premiere des Staatstheaters Augsburg im Martinipark zu erleben war.

