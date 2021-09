Staatstheater Augsburg

"Freitags vor der Zukunft": Ein Klima-Seminar auf der Brechtbühne

Plus Obwohl das eigens in Auftrag gegebene Stück unter der Wortlast ächzt, überzeugt die Aufführung. Das ist weniger der Inszenierung zu verdanken als vielmehr dem Ensemble.

Von Stefan Dosch

Kein Marketingstratege eines Großkonzerns hätte dieses Zusammentreffen besser arrangieren können. An einem Freitag, an dem allein hierzulande wieder einmal Zigtausende für die Rettung des Weltklimas demonstrierten, zwei Tage vor einer Richtungswahl, in welcher eben dieses Thema eine entscheidende Rolle spielte, an einem solchen Freitag präsentiert das Staatstheater Augsburg die Uraufführung eines Auftragsstücks, dessen Inhalt all die Fragen verhandelt, wie und warum der Mensch seinen Lebensgrundlagen Schaden zufügt und ob eine Umkehr überhaupt in die Tat umzusetzen wäre: „Freitags vor der Zukunft“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

