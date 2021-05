Staatstheater Augsburg

25.05.2021

Wenn eine Ballerina ihr Duett mit einem Roboter tanzt

Eine Balletttänzerin des Staatstheaters Augsburg tanzt in "Kinesphere" ein Duett mit einem Roboterarm.

Plus Roboter können mehr als Autos: Das Staatstheater Augsburg zeigt in einem neuen Ballett, wie ein Industrieroboter Teil einer zarten Liebesgeschichte wird.

In der riesigen, grauen Reinigerhalle des Augsburger Gaswerkareals ist er ein Blickfang, der Roboterarm in grellem Orange. Modernste Technik des 21. Jahrhunderts und karger Industriecharme aus dem letzten Jahrhundert, das geht wunderbar zusammen für eine Liaison von Mensch und Maschine. Denn in „Kinesphere“ von Ballettdirektor Ricardo Fernando wird der Kuka-Roboter zum Tanzpartner für Solistin Gabriela Zorzete Finardi und ihre 16 Kolleginnen und Kollegen des Ballett Augsburg. Es ist die neueste Produktion des Staatstheaters für die VR-Brille und wird zur Eröffnung der nächsten Spielzeit im September herauskommen.

