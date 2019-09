vor 50 Min.

Staatstheater Augsburg gelingt mit "Ariadne auf Naxos" ein Triumph

Plus Dass wir das erleben können! "Ariadne auf Naxos" sorgt in Augsburg für fast reines Glück. Hier unsere Kritik.

Von Rüdiger Heinze

Was für ein Premieren-Doppelschlag zum Spielzeitstart des Staatstheaters Augsburg! Erst – Abteilung Schauspiel – das faszinierende „Luzid“ auf der brechtbühne im Gaswerk, dann –Abteilung Oper – das fast reine Glück mit der „Ariadne auf Naxos“ von Richard Strauss im Martinipark: Das ist ausgesprochen bemerkenswert, das hat man so schon länger nicht mehr erlebt. So schaut man künstlerischerseits vollkommen sorgenlos in die Augsburger Theater-Zukunft.

Wer älter geworden ist in der Opernszene, der weiß, wie verdammt schwer sich selbst große Häuser mit dem Strauss-Hofmannsthal-Zwitter „Ariadne“ tun. Bei der Regie vor allem im meist abgetrennten zweiten Teil, mit der Sängerbesetzung (Zerbinetta!, Bacchus!), mit einem gerne blechscheppernd über die Stränge schlagenden Orchester. Fingerspitzengefühl bei "Ariadne auf Naxos" in Augsburg Das Werk verlangt Fingerspitzengefühl noch und noch – und eben das bringen für Augsburg der Regisseur Dirk Schmeding in einer plastisch U- und E-Kunst gegenüberstellenden Inszenierung auf, dazu Generalmusikdirektor Domonkos Héja, der die Philharmoniker kammermusikalisch glänzend ausbalancierte – bis es schwebte –, schließlich eine quecksilbrige Olena Sloia in der Non-plus-ultra-Koloraturenrolle Zerbinetta und die Neuverpflichtung Jacques le Roux als tenorales Muskelpaket Bacchus. Damit sind vier große Stolpersteine der Oper schon mal leichtfüßig übersprungen. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Dass dann noch die Regie in Augsburg vom ersten bis zum letzten Ton auf kluge Art entschieden kunstchic ist – wir befinden uns im Anwesen des reichsten Mannes von Wien, der eine Art Banksy an der Wand hängen hat –, und dass der zweite Teil des Abends entschieden plausibel mit dem ersten Teil verschränkt ist – was man im Grunde so nie sieht –, das macht diese Produktion hervorstechend auch unter den Produktionen von Metropolbühnen. Dass wir so etwas erleben können! Da wird man richtig dankbar.

