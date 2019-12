vor 27 Min.

Star-Dirigent Mariss Jansons ist tot

Maestro Mariss Jansons ist tot. Der Dirigent starb im Alter von 76 Jahren in St. Petersburg. Jansons leitete das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks.

Der Tod des Star-Dirigenten Mariss Jansons erschüttert die Musikwelt. Der Lette starb in der Nacht zum 1. Dezember im Alter von 76 Jahren in St. Petersburg, wie der Bayerische Rundfunk unter Berufung auf die Familie des Dirigenten mitteilte. Jansons hatte seit 2003 Chor und Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks (BRSO) als Chefdirigent geleitet. "Wir sind unfassbar traurig", schrieben die Mitglieder des BR-Symphonieorchesters in einem Post auf Facebook.

Mariss Jansons 1943-2019 Wir sind unfassbar traurig. We are devastated. Gepostet von Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks am Sonntag, 1. Dezember 2019

Neben dem BR-Symphonieorchester leitete Jansons von 2004 bis 2015 das Amsterdamer Concertgebouw-Orchester als Chefdirigent. Außerdem dirigierte Jansons die Wiener Philharmoniker bei den Neujahrskonzerten in den Jahren 2006, 2012 und 2016. In München hatte sich Mariss Jansons mit Nachdruck für den Neubau eines neuen Konzertsaals eingesetzt.

Dirigent Mariss Jansons im Alter von 76 Jahren gestorben

Jansons kam als Sohn des lettischen Dirigenten Arvids Jansons und der jüdischen Mezzosopranistin Irida Jansons im Jahr 1943 in einem Versteck zur Welt. Dort hielt sich die Mutter auf, nachdem ihr Bruder und ihr Vater im Rigaer Ghetto getötet worden waren. Jansons studierte Violine, Klavier und Dirigieren in Leningrad, bevor er 1969 nach Österreich ging. Dort studierte er bei Herbert von Karajan.

Mariss Jansons wurde in seiner Karriere immer wieder schwer krank. Im Jahr 1996 erlitt er während einer Aufführung in Oslo einen lebensbedrohlichen Herzanfall. Im Jahr 2010 fiel er mehrere Monate krankheitsbedingt aus. erst in diesem Jahr hatte sich Mariss Jansons von Juni bis August in eine "Regenerationspause" verabschiedet. Doch auch im Anschluss schien es Jansons nicht besser zu gehen - im November sagte er mehrere Konzerte ab, unter anderem den Tourabschluss des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks in der New Yorker Carnegie Hall. Über sein letztes Konzert schrieb das Portal New York Classical Review, Jansons sei während des ersten der beiden Konzerte am 8. November 2019 in der Carnegie Hall sichtlich erschöpft gewesen. Im zweiten Konzert vertrat ihn der russische Dirigent Vasily Petrenko. (AZ)

