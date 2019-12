17.12.2019

Star-Wars-Ikone Carrie Fisher: Diese Frau hat drei Leben

Prinzessin Leia war eine der ersten Actionheldinnen im Kino. Privat war die Macht nicht immer mit der Star-Wars-Ikone. Nun ist Carrie Fisher sogar unsterblich.

Von Lea Thies

Nix rosa, nix zickig, nix Rette-mich-Mentalität: Diese Prinzessin war, als sie 1977 erstmals in Erscheinung trat, ganz anders als alle anderen vor ihr. Sie brauchte keinen (Jedi)-Ritter, sie war ja selber einer. Sie raste mit ihrem Bruder als Sozius auf Motorschlitten durch den Wald. Sie verliebte sich nicht in einen Prinzen, sondern in einen Schmuggler. Und wenn es mal brenzlig wurde, ließ sie sich nicht von einem Mann retten, sondern schoss sich den Weg selber frei – oder erwürgte mal eben schnell das Monster Jabba, das sie in Ketten gelegt und in einen unsäglichen goldenen Bikini gesteckt hatte.

Als Prinzessin Leia also 1977 im ersten Star-Wars-Film das Licht der Kinowelt erblickte – hübsch, nicht schön, aber stark und mit legendärer Haarschneckenfrisur – lag ihr gefühlt mindestens die halbe Erde zu Füßen. Frauen wollten so sein wie sie, Männer wären mit ihr gerne mal Raumschiff stehlen oder Imperator besiegen gegangen.

Carrie Fisher: "Ich bin das Ergebnis von Inzucht in Hollywood"

Fern der Kinoleinwand indes war die Macht nicht immer mit Prinzessin Leia beziehungsweise Carrie Fisher. "Ich bin das Ergebnis von Inzucht in Hollywood. Wenn sich zwei Prominente paaren, kommt jemand wie ich dabei heraus", soll die Tochter des Sängers Eddie Fisher und der Schauspielerin Debbie Reynolds mal selbstironisch gesagt haben. Als sie ein Kleinkind war, ließen sich ihre Eltern scheiden. Elizabeth Taylor wurde ihre Stiefmutter. Mit ihrer eigenen Mutter hatte Carrie Fisher zeitlebens ein schwieriges Verhältnis. Als Teenager fing sie an, mit Drogen zu experimentieren, um die Dämonen und die Depressionen zu unterdrücken. Mit Anfang 20 wurde sie durch Star Wars plötzlich über Nacht berühmt, aber nicht zum Hollywoodstar. Ganz große Rollen blieben aus. Carrie Fisher fasste als Script Doctor Fuß und peppte mit ihrem Humor und ihrer Selbstironie erfolgreich Hollywood-Drehbücher auf, etwa das von "Sister Act".

Sie schrieb auch Episoden ihres filmreifen Lebens auf – und landete mit ihrem ersten autobiografisch angehauchten Roman "Postcards From the Edge" gleich einen Bestseller. Die Affäre mit Kollegen Harrison Ford, die Liaison mit Dan Aykroyd, die kurze Ehe mit Musiker Paul Simon oder dass der Vater ihrer Tochter Billie homosexuell wurde, die Drogenprobleme und Depressionen – gibt es auch alles zwischen Buchdeckeln. Für das Hörbuch von "Wishful Drinking" bekam sie sogar einen Grammy Award – posthum. Carrie Fisher starb 2016 im Alter von 60 Jahren an einem Herzstillstand. Im Kino lebt sie durch die Macht der Computer weiter.

Damit Leia auch im an diesem Mittwoch startenden Sternensaga-Finale "Der Aufstieg Skywalkers" auftauchen kann, in dem es ja um ihren verlorenen Sohn Ben geht, wurde ihr mit unveröffentlichtem Filmmaterial Leben eingehaucht. Carrie Fishers Antlitz mag unsterblich sein, ihren Humor aber hat sie mit ins Grab genommen: Ihre Urne hatte die Form einer Antidepressivum-Pille.

