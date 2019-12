07:00 Uhr

Star Wars im Zeitraffer: So können Sie bei "Krieg der Sterne" mitreden

"Der Aufstieg Skywalkers" läuft an diesem Mittwoch in den Kinos an. Es ist Episode IX der legendären Filmreihe. Sie wollen wissen, was bisher geschah? Hier entlang.

Von Lea Thies

An diesem Mittwoch läuft der letzte Teil der " Star Wars"-Saga in den Kinos an: "Der Aufstieg Skywalkers". Es ist Episode IX der legendären Filmreihe. Hier erfahren Sie kurz und knapp, was bisher geschah:

Laserschwert-Kampf mit großen Folgen: Obi-Wan Kenobi (rechts) kämpft mit Qui-Gon Jinn gegen den Sith Darth Maul. Bild: Imago

Star Wars – Episode I "Die dunkle Bedrohung", 1999, 136 Minuten:

Die Handelsföderation besetzt auf Anweisung des geheimnisvollen Sith Darth Sidious mit einer Droidenarmee den Planeten Naboo. Der Jedi Qui-Gon Jinn und sein Schüler Obi-Wan Kenobi retten mithilfe des Gungans Jar Jar Binks Naboos Königin Padmé Amidala und flüchten mit ihr und ein paar Gefolgsleuten auf den Wüstenplaneten Tatooine. Dort müssen sie den Antrieb ihres Raumschiffes reparieren und treffen den Sklavenjungen Anakin Skywalker, der ihnen weiterhilft.

Weil Qui-Gon Jinn spürt, dass die Macht in dem Neunjährigen stark ist, nimmt er das Kind ohne die Mutter mit zum Planeten Coruscant, wo Amidala vor dem Galaktischen Senat um Hilfe für ihren Planeten bitten will. Als dies nicht gelingt, weil der Senat korrupt ist und der Kanzler nicht durchsetzungsstark, bricht sie mit ihren Gefolgsleuten wieder nach Naboo auf, um auf eigene Faust ihr Volk zu retten. Mithilfe Anakins, der Jedis und der Gungans gelingt der Plan. Qui-Gon Jinn stirbt im Laserschwert-Kampf gegen den Darth-Sidious-Schüler Darth Maul, der anschließend aber von Obi-Wan Kenobi getötet wird. Obi-Wan bekommt von dem Jedi-Rat trotz Bedenken die Erlaubnis, Anakin zum Jedi auszubilden. Naboos Senator Palpatine wird zum neuen Kanzler gewählt.

Berühmter Satz: "Ich habe da ein ganz mieses Gefühl" – erster Satz des Films von Jedi Obi-Wan Kenobi. Kult-Satz der Reihe.

Glossar

Handelsföderation: Ein intergalaktischer Großkonzern, der von der amphibischen Spezies Neimoidianer geführt wird.

Jedi: Krieger-Orden, der den Frieden in der Galaxis bewahren will und auf der guten Seite der Macht steht.

Macht: Eine Art Kraft, Energiefeld, Religion. Jedi spüren die Macht durch Midi-Chlorianer, winzige Lebewesen in ihren Zellen. Es gibt eine gute und eine dunkle Seite der Macht.

Sith: Ein Orden, der auf der dunklen Seite der Macht steht (die Bösen). Sith agieren immer zu zweit, Meister und Schüler.

Gungan: Ureinwohner von Naboo, amphibische Spezies mit langen Ohren.

Anakin Skywalker und Padmé Amidala heiraten am Ende von Episode II. Bild: Imago

Star Wars – Episode II "Angriff der Klonkrieger", 2002, 142 Minuten:

Mehrere Sonnensysteme wollen aus der Republik austreten. Padmé Amidala, inzwischen Senatorin von Naboo, will sich vor dem Senat gegen eine Armee der Republik aussprechen. Auf sie werden zwei Attentate verübt, die sie aber überlebt. Ihr wird Padawan Anakin Skywalker zum Schutz zur Seite gestellt, den sie seit zehn Jahren nicht mehr gesehen hat. Er empfindet für sie mehr als nur Freundschaft und fliegt mit ihr auf seinen Heimatplaneten Tatooine, um seine Mutter zu finden, von der er häufig träumt. Sie war von Tusken-Räubern gefangen und gefoltert worden und stirbt in Anakins Armen. Aus Wut tötet er den gesamten Räuberstamm.

Anakins Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi findet auf der Suche nach dem Attentäter heraus, dass im Verborgenen große Armeen aufgebaut werden: auf dem Wüstenplaneten Geonosis eine Droidenarmee von den Separatisten um Sith Darth Tyranus und auf dem Wasserplaneten Kamino eine Klonkrieger-Armee für die Republik. Obi-Wan verständigt Anakin, wird gefangen und erfährt, dass die Separatisten die Republik durch einen Krieg schwächen wollen. Anakin eilt ihm mit Padmé zu Hilfe. Die Separatisten wollen alle drei Gefangenen in einer Arena Monstern zum Fraß vorwerfen. Plötzlich taucht Meister Yoda mit den Klonkriegern der Republik auf und schlägt die Droidenarmee. Darth Tyranus entkommt. Anakin und Padmé fliegen nach Naboo und heiraten heimlich.

Berühmter Satz: "Wieso hab ich das Gefühl, dass du mein Tod sein wirst?" Obi-Wan zu seinem Schüler Anakin.

Glossar

Meister Yoda: Klein, grün, mit langen, spitzen Ohren, mächtiger und uralter Jedi-Meister.

Padawan: Bezeichnung für den Schüler eines Jedi-Meisters.

Episode III beschreibt die Wandlung von Anakin Skywalker zu Darth Vader. Bild: Imago

Star Wars – Episode III "Die Rache der Sith", 2005, 140 Minuten:

In der Galaxis herrschen die Klonkriege. Die Separatisten kämpfen unter der Führung des Sith Darth Tyranus gegen die Republik. Als Kanzler Palpatine entführt werden soll, eilen ihm die Jedi-Ritter Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker zu Hilfe. Anakin tötet bei der Befreiungsaktion den unbewaffneten Darth Tyranus, was ein Verstoß gegen den Ehren-Jedi-Kodex ist. Palpatine ernennt ihn daraufhin zu seinem Vertreter im Jedi-Rat und offenbart ihm wenig später, dass er der Sith Darth Sidious ist. Er weiß um Anakins Albträume vom Tod Padmés und fordert Anakin auf, ihm auf die dunkle Seite der Macht zu folgen, weil er dann die Macht habe, Padmé zu retten. Der Jedi ist hin- und hergerissen, lehnt aber ab und verständigt den Jedi-Rat. Jedi-Meister Mace Windu will Darth Sidious festnehmen, es kommt zum Kampf.

Als Mace Windu den Sith töten will, geht Anakin dazwischen. Darth Sidious schleudert seinen Gegner aus dem Fenster und ernennt Anakin zu seinem neuen Schüler Darth Vader. Danach erklärt er die Republik zum Galaktischen Imperium, sich zum Imperator – und lässt die Jedi töten. Darth Vader tötet daraufhin auch Jedi-Schüler im Jedi-Tempel. Obi-Wan und Yoda werden von Senator Bail Organa gerettet und wollen Darth Vader stoppen. Obi-Wan findet ihn auf dem Lavaplaneten Mustafar und besiegt ihn mit dem Laserschwert. Darth Vader geht in Flammen auf, Obi-Wan eilt zu Padmé, die wenig später die Zwillinge Luke und Leia zur Welt bringt und stirbt. Senator Organa verspricht, sich mit seiner Frau um Leia zu kümmern. Obi-Wan bringt Luke nach Tatooine zu Anakins Stiefbruder. Der schwerst verwundete Darth Vader wird derweil vom Imperator gerettet, bekommt Prothesen und eine schwarze Atemmaske. Er wütet, als er von Padmés Tod hört, folgt aber weiter treu dem Imperator, der einen Todesstern bauen lässt.

Berühmter Satz: "Vorsicht du walten lassen musst, wenn in die Zukunft du blickst, Anakin. Die Furcht vor Verlust ein Pfad zur Dunklen Seite ist." Yoda zu Anakin.

Glossar

Coruscant: Ein Planet, der aus einer riesigen Stadt besteht. Regierungssitz der Republik und Zentrum des Imperiums.

Imperator: Selbst ernannter Herrscher über das Galaktische Imperium, außerdem ist er ein Sith namens Darth Sidious und der Ex-Senator Palpatine.

Laserschwert: Ein einziehbares Schwert, das aus einem Griff und einer Laserklinge besteht. Waffe der Jedi und Sith. Die Guten haben grüne oder blaue Klingen, die Bösen rote.

Star Wars – Episode IV "Eine neue Hoffnung", 1977, 121 Minuten:

19 Jahre nach der Machtergreifung des Imperators gehört Anakins und Padmés Tochter Leia zu den Rebellen, die gegen das Imperium kämpfen. Sie will die geheimen Pläne des Todessterns an die Rebellen-Allianz übermitteln. Als ihr Raumschiff von Darth Vader gekapert wird, speichert sie die Pläne und einen Hilferuf auf dem Droiden R2D2 und schickt diesen zu Obi-Wan Kenobi, der als alter Mann versteckt auf Tatooine lebt. R2D2 trifft dort per Zufall auf Luke Skywalker, der nichts von Anakin, Padmé und seiner Zwillingsschwester Leia weiß, und überbringt wenig später Obi-Wan die Botschaft. Dieser erkennt, dass Anakins Sohn die Macht besitzt.

Er erzählt Luke die Lüge, dass Darth Vader seinen Vater, einen Jedi, einst getötet habe. Als das Imperium Lukes Ziehfamilie umbringt, wollen Obi-Wan und der Junge gemeinsam nach Alderaan, Leias Heimatplaneten. Die Schmuggler Han Solo und Chewbacca erklären sich bereit, sie im Raumschiff "Rasender Falke" heimlich dorthinzubringen. Als sie dort ankommen, ist Alderaan nur noch ein Trümmerfeld. Der Todesstern hat den Planeten zerstört und fängt mit einem Traktorstrahl das Raumschiff ein. Der Crew gelingt es, heimlich auf den Todesstern zu gelangen und Prinzessin Leia zu befreien. Obi-Wan kämpft mit Darth Vader und wird vor Lukes Augen getötet. Danach flüchtet Luke mit seinen Begleitern zum Rebellen-Stützpunkt auf dem Mond Yavin IV. Der Todesstern folgt ihnen. Die Rebellen finden den Schwachpunkt des Todessterns im Luftschacht und greifen diesen an. Dank Lukes Flugkünsten und seiner Intuition wird die Superwaffe zerstört. Darth Vader kann entkommen.

Berühmter Satz: "Helft mir, Obi-Wan Kenobi. Ihr seid meine letzte Hoffnung." Prinzessin Leia zu Beginn des Filmes.

Glossar

Chewbacca: Ein Wookie, großes, haariges Wesen.

Todesstern: Superwaffe des Imperiums, groß wie ein kleiner Planet, kann mit seiner Feuerkraft Planeten zerstören.

Rasender Falke: auch Millennium Falke genannt, laut Han Solo das schnellste Raumschiff der Galaxie.

Luke Skywalker lässt sich auf Dagobah von Meister Yoda zum Jedi-Ritter ausbilden. Bild: Imago

Star Wars – Episode V "Das Imperium schlägt zurück", 1980, 127 Minuten:

Bösewicht und Ex-Jedi-Ritter Darth Vader sucht nach der Zerstörung des Todessterns die Galaxie nach dem neuen Rebellenstützpunkt ab, der sich auf dem Eisplaneten Hoth befindet. Als sein Sohn Luke Skywalker dort von einem Schneemonster angegriffen und beinahe getötet wird, erscheint ihm der verstorbene Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi in einer Vision und rät ihm, sich von Meister Yoda zum Jedi ausbilden zu lassen. Das Imperium findet den Stützpunkt, und die Rebellen fliehen.

Luke fliegt zum Sumpfplaneten Dagobah und trifft auf Yoda, der sich dort seit 22 Jahren vor dem Imperium versteckt. Yoda befürchtet, dass Luke wie einst sein Vater der dunklen Seite der Macht verfallen könnte, bildet ihn dann aber doch zum Jedi aus. Als dieser spürt, dass Han und Leia in Gefahr sind, macht er sich auf zur Wolkenstadt Bespin. Dort hat Lando Calrissian, ein alter Freund von Han, die Besatzung des Millenium Falken aber an das Imperium verraten.

Darth Vader lässt Han Solo in Karbonit einfrieren und wartet auf Luke, weil er ihn auf die dunkle Seite der Macht ziehen will. Lando wechselt die Fronten und befreit Leia und Chewbacca. Luke erreicht die Wolkenstadt und kämpft gegen Darth Vader, der ihm erst die rechte Hand abschlägt und ihm dann erklärt, dass er Lukes Vater ist. Luke widersteht den Versuchen seines Vaters, auf die dunkle Seite der Macht zu kommen, und springt in einen Abgrund. Über die Macht ruft er Leia um Hilfe und wird gerettet. Dank des Droiden R2-D2 können sie den Raumschiffen des Imperiums entkommen.

Luke bekommt auf einem Rebellen-Raumschiff eine künstliche Hand und Chewbacca macht sich mit Lando auf nach Tatooine, um dort den eingefrorenen Han zu befreien.

Berühmter Satz: "Ich bin dein Vater!" Darth Vader zu Luke Skywalker.

Glossar

R2-D2: Mechaniker-Droide, der seinen Besitzern dank seiner technischen Fähigkeiten mehrfach das Leben rettet.

Tatooine: Wüstenplanet, auf dem Anakin Skywalker (der spätere Darth Vader) und sein Sohn Luke Skywalker aufwuchsen.

Yoda: 66 Zentimeter groß, grün, mit spitzen Ohren, großer Jedi-Meister, fast 900 Jahre alt, spricht schiefe Sätze.

Vater und Sohn, von Angesicht zu Angesicht. Seine letzten Augenblicke erlebt Darth Vader alias Anakin Skywalker ohne Maske. Bild: Imago

Star Wars – Episode VI "Die Rückkehr der Jedi-Ritter", 1983, 131 Minuten:

Der mächtige Verbrecher Jabba hat Lukes und Leias in Karbonit eingefrorenen Weggefährten Han Solo als Wandbild in seinem Palast auf Tatooine aufgestellt. Leia versucht, Han zu befreien, wird aber dabei gefangen genommen. Luke eilt den beiden zu Hilfe. Dabei kommt Jabba ums Leben. Luke fliegt anschließend wieder zurück nach Dagobah, um seine Ausbildung bei Meister Yoda abzuschließen. Doch Yoda stirbt an Altersschwäche und offenbart seinem Padawan kurz vorher noch, dass er nun gewappnet sei, um seinen Vater, Darth Vader, zu besiegen. Außerdem erfährt Luke, dass Leia seine Zwillingsschwester ist.

Unterdessen planen die Rebellen einen Angriff auf den neuen Todesstern, den das Imperium in der Nähe des Wald-Mondes Endor bauen lässt. Sie wollen den Generator sprengen, der das Schutzschild für die Superwaffe mit Energie versorgt. Der Plan gelingt erst, als die Ewoks, die Ureinwohner des Mondes, eingreifen.

Luke lässt sich vom Imperium verhaften, damit er seinem Vater vorgeführt wird und er ihn wieder auf die gute Seite der Macht führen kann. Er wird auf den Todesstern gebracht, auf dem sich auch der Imperator befindet. Luke und Darth Vader kämpfen mit Laserschwertern gegeneinander. Als Darth Vader unbewaffnet vor Luke liegt, fordert der Imperator Luke auf, seinen Vater zu töten und seinen Platz auf der dunklen Seite der Macht einzunehmen. Als er sich weigert, will der Imperator ihn mit Blitzen töten. Darth Vader rettet seinen Sohn, indem er den Imperator in den Reaktorschacht des Todessterns wirft. Schwer verletzt bleibt der bekehrte Darth Vader liegen und bittet Luke, ihm die schwarze Maske abzunehmen. Vater und Sohn schauen sich in die Augen, versöhnen sich, dann stirbt Darth Vader als Guter, als Anakin Skywalker.

Die Rebellen attackieren den Todesstern. Kurz vor dessen Explosion flieht Luke mit dem Leichnam seines Vaters nach Endor, wo er die Leiche verbrennt. Überall in der Galaxie wird der Sieg über das Imperium gefeiert. Auch auf Endor. Dort erscheinen Luke und Co. plötzlich drei gute, lachende Machtgeister: Obi-Wan, Yoda und der junge Anakin.

Berühmter Satz: "Die Macht ist stark in meiner Familie. Mein Vater hat sie, ich habe sie, sogar meine Schwester hat sie." Luke zu seiner Schwester Leia.

Glossar

Jabba the Hutt: Ein reptilienartiges Wesen, das wie ein dicker Lurch mit Glubschaugen aussieht, Chef einer Verbrecherbande auf dem Wüstenplaneten Tatooine.

Ewoks: Ureinwohner des Mondes Endor, sehen aus wie kleine Teddybären.

Neue Helden in Episode VII: Im Bild zu sehen sind die neuen Hauptfiguren Rey und Finn auf der Flucht. Bild: Imago

Star Wars – Episode VII, "Das Erwachen der Macht", 2015, 135 Minuten:

30 Jahre nach dem Sieg über das Galaktische Imperium: Die Erste Ordnung, die sich aus den Überresten des Imperiums formiert hat und auf den mysteriösen Snoke hört, und Prinzessin Leia, Generalin des Widerstands, suchen den verschwundenen Luke Skywalker. Leia schickt den Piloten Poe los, um auf dem Wüstenplaneten Jakku einen Ausschnitt aus einer Hologrammkarte zu besorgen, die zu Luke führen könnte. Dort wird er von Kylo Ren gefangen genommen, dem zur dunklen Seite der Macht übergelaufenen Sohn von Prinzessin Leia und Han Solo. Poe gibt seinem Droiden BB-8 die Karte und verhilft ihm zur Flucht. Danach gelingt es ihm, mithilfe des desertierten Sturmtrupplers Finn der Ersten Ordnung zu entkommen. Poe und Finn machen eine Bruchlandung auf Jakku und werden getrennt.

Auf dem Planeten treffen BB-8, Finn und die junge Schrottsammlerin Rey aufeinander und flüchten gemeinsam in einem auf dem Schrottplatz gefundenen Millenium Falken vor der Ersten Ordnung, die wegen der Karte hinter BB-8 her ist. Auf der Flucht treffen sie auf Han Solo und Chewbacca, die wieder als Schmuggler arbeiten. Die Crew fliegt zu Maz Kanata auf dem Planeten Takodana, damit diese BB-8 zu Leia bringen. Maz merkt als Erste, dass Rey machtbegabt ist. Als die Erste Ordnung angreift, können Han & Co. dank Luftunterstützung des Widerstands entkommen, Kylo Ren nimmt aber Rey gefangen.

Unterdessen hat die Erste Ordnung ihre neue Superwaffe "Starkiller-Basis" getestet und mit dem zu einer Strahlenwaffe umfunktionierten Planeten ein Sternensystem zerstört. Als Nächstes soll der Planet D’Qar dran sein, auf dem sich eine Basis des Widerstands befindet. Dort verrät Finn die Schwachstelle der Superwaffe. Mit Han und Chewbacca begibt er sich auf die "Starkiller-Basis", um deren Schutzschilde zu deaktivieren. Dort befindet sich auch Rey, die Kylo Ren entkommen kann und wieder auf Han, Finn und Chewbacca trifft. Han begegnet seinem Sohn und wird von ihm getötet. Kurz darauf fordert Kylo Ren Rey zu einem Duell auf und wird verletzt. Poe greift die Superwaffe erfolgreich an, und ehe der Planet explodiert, können Rey, Finn und Chewbacca mit dem Millenium Falken entkommen. Der Droide R2D2 erwacht aus dem Ruhemodus und liefert den fehlenden Teil der Karte, sodass Rey zum Wasserplaneten Ahch-To fliegt, wo sie Luke Skywalker findet. (lea)

Berühmter Satz: "Es ist wahr, einfach alles. Die dunkle Seite. Die Jedi. All das gibt es!” (Han Solo)

Glossar

BB-8: Rollender Droide. Besitzer ist Poe.

Snoke: Oberster Anführer der Ersten Ordnung, steht auf der dunklen Seite der Macht, Anführer der Ritter von Ren, Hauptsitz ist der Sternenkreuzer "Supremacy".

X-Flügler: Raumschiff mit vier Flügeln, die in X-Form angeordnet sind.

Star Wars – Episode VIII "Die letzten Jedi", 2017, 152 Minuten:

Nachdem der Widerstand die Superwaffe der Ersten Ordnung (Ende von Episode VII) zerstört hat, lässt Oberster Anführer Snoke mit einem Schlachtschiff den letzten Rebellenstützpunkt auf D’Qar angreifen. Dem Widerstand gelingt es unter starken Verlusten, das Raumschiff zu zerstören und mit Überlichtgeschwindigkeit zu flüchten.

Rey versucht derweil auf dem Wasserplaneten Ahch-To, Luke Skywalker zu überzeugen, mit ihr zu kommen und dem Widerstand zu helfen. Der vermeintlich letzte Jedi weigert sich aber, weil er sich für sein Versagen bei Ben Solos aka Kylo Rens Ausbildung schämt. Erst sein alter Droide R2D2 kann ihn umstimmen, Rey im Umgang mit der Macht zu trainieren, die bei ihr sehr stark ist. Durch die Macht kommunizieren plötzlich auch Rey und Kylo Ren miteinander.

Unterdessen ist die Erste Ordnung dem Widerstand in den Hyperraum gefolgt und greift wieder an. Dabei wird Generalin Leia schwer verletzt und liegt im Koma. Ihre Stellvertreterin Holdo versucht ein Ablenkungsmanöver. Pilot Poe traut ihr nicht und organisiert eine Geheimmission, um das Peilgerät der Ersten Ordnung zu zerstören. Der Plan scheitert. Poes Meuterei wird von Leia beendet, die über die Macht von Luke aus dem Koma geweckt wurde. Die Crew verlässt in Rettungskapseln das Hauptschiff und gelangt dank einer Kamikaze-Aktion der zurückgebliebenen Holdo auf den Mineralplaneten Crait.

Rey hat Ahch-To ohne Luke verlassen und ist mit dem Millenium Falken direkt zu Snokes Raumschiff geflogen, um Kylo Ren auf die gute Seite der Macht zu holen. Snoke befiehlt Kylo Ren, Rey zu töten, wird aber von seinem Schüler umgebracht. Als Kylo Ren Rey nicht folgen will, flüchtet sie allein. Auf Crait will der neue Oberste Anführer Kylo Ren den Widerstand auslöschen. Plötzlich taucht Luke Skywalker auf und stellt sich der Ersten Ordnung in den Weg. Im Duell mit seinem alten Jedi-Meister erkennt Kylo Ren erst, dass er nur mit einer Machtprojektion zu tun hat und Luke Ahch-To nicht verlassen hat. Die Rebellen haben durch das Ablenkungsmanöver Zeit gewonnen und können dank Rey entkommen. Luke ist vom Fernkampf so mitgenommen, dass er auf Ahch-To stirbt.

Berühmter Satz: "Die Rebellion wurde heute wiedergeboren, der Krieg hat gerade erst begonnen und ich werde nicht der letzte Jedi sein." Luke zu Kylo Ren

Glossar

Hyperraum: Der Teil des Weltraums, durch den sich Raumschiffe mit Überlichtgeschwindigkeit bewegen.

Wie die Sternensaga endet, können Sie ab sofort im Kino in "Episode IX – Der Aufstieg Skywalkers" sehen.

