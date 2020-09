21.09.2020

„Stoa169“: Der Wunschtraum von Bernd Zimmer ist wahr geworden

Plus Der Künstler hat es geschafft: Auf einer Wiese bei Polling ist die Säulenhalle „Stoa169“ nun für die Öffentlichkeit zugänglich. Das Ergebnis ist aber durchwachsen.

Von Christa Sigg

Kurz vor Feierabend ist noch der Grünstreifen entlang der Bahnhofstraße dran. Virtuos tänzelt ein Gemeindemitarbeiter mit seinem Rasenmäher um die Alleebäume. Alles picobello, gleich morgen könnte im nahen Kloster irgendeine länderübergreifende Tagung stattfinden. Denn wer weiß, was auf das kleine Polling mit seinen gut 3000 Einwohnern noch zukommt, jetzt, nachdem sich hier internationale, überwiegend renommierte Künstler in der Säulenhalle „Stoa169“ verewigt haben?

Zugegeben, das Großprojekt liegt nicht im Ort selbst, sondern ein paar hundert Meter außerhalb, auf einer von Bäumen gesäumten Wiese. Ganz in der Nähe fließt die Ammer vorbei, und man versteht schon, dass sich Bernd Zimmer mitten im bilderbuchschönen Pfaffenwinkel seinen Traum erfüllen wollte. Jahrelang hat der 71-jährige Maler, der in den späten Siebzigern als Junger Wilder ziemlich expressiv unterwegs war, quer durch die Institutionen verhandelt, Mitstreiter aktiviert, Geldgeber gewonnen. Ein monumentales gemeinsames Zeichen sollte entstehen: „für weltweit friedliche Koexistenz, Solidarität, Völkerverständigung und Achtung der Natur“. Was für eine Ansage.

Man wird in der Säulenhalle „Stoa169“ von Erkundungsfieber gepackt

Wobei man den letzten dieser hehren Beweggründe mit einem Fragezeichen versehen darf. Vom 35.000 Quadratmeter großen Grundstück seien zwar nur fünf Prozent der Fläche bebaut, heißt es im Infoblatt, aber mit massiven Betonplatten, die tief in der Erde verankert sind. Dass man sich im beschaulichen Polling über Jahre die Köpfe heißgeredet hat, ist wenig überraschend. Und wer aus weiter Ferne einen Blick auf die offene Halle mit ihren knallbunten Pfeilern wirft, kann auf bizarre Ideen kommen – das Bauklötzchen-Ufo und die explodierte Farbenfabrik mit verbliebenen Stahlträgern zählen noch zu den harmloseren. Und die emphatisch besungene „Symbiose von Natur und Kunst“ drängt sich gleich gar nicht auf.

Wer allerdings in der „Stoa“ selbst steht, wird erstaunlich schnell vom Erkundungsfieber gepackt. Jede Säule ist ein eigenständiges Werk, oft typisch für die jeweiligen Künstlerinnen und Künstler, und diejenigen, die ein Händchen fürs hochgezogene Dreidimensionale haben, können selbst im Würgegriff des Betons noch überzeugen. Andreas Angelidakis zum Beispiel hat sich eine quietschgelbe Schutt-Rutsche einfallen lassen, die nicht nur in Griechenland an jedem zweiten Haus für mehr „Wirtschaftlichkeit“ durch Renovierung sorgen soll. Sigrún Ólafsdóttir lässt eine Art Spirale für den Wandel des Lebens um eine schwarze Säule kreiseln, während der subversiv witzige Bjørn Melhus ein überdimensionales Streichholz zwischen Plinthe und Abakus steckt und damit nonchalant auf Größenverhältnisse anspielt.

Bernd Zimmer ist der Initiator des Stoa-Projekts. Bild: Michael Hochgemuth

Erwin Wurm hat aus seinem Fundus wieder mal eine der unzähligen Gurken geholt – wie fad. Dagegen überrascht Roman Signer mit einem aufgestellten feuerroten Kajak, sozusagen als Hommage an die nahe Ammer, auf der auch an diesem Nachmittag gepaddelt wird. Und dann gibt es die Kandidaten, die einfach nur ihre Leinwand um den Schaft gelegt haben, darunter die ansonsten fabelhafte Karin Kneffel und Bernd Zimmer selbst. Damit konterkariert der Spiritus rector sein eigenes Konzept. Aber das gehört zu den Besonderheiten dieses Pollinger Kunstkonglomerats mit Tendenz zur Überwältigung: Was zählt, ist die Vielfalt. Ob’s passt, tut nichts zur Sache. Und mit 81 zum Teil wegen Corona noch nicht fertigen Säulen kommt schon was zusammen.

Die Halle auf der Wiese bei Polling ist zum Wandeln da

13 mal 13 Exemplare waren ursprünglich geplant, das ergibt 169, deshalb der Titel „Stoa169“. Immerhin 121, also elf mal elf Säulen, werden es mit dem zweiten Bauabschnitt bis Mai 2021 sein. Mäzene haben dafür tief in die Tasche gegriffen, die Art Mentor Foundation Lucern etwa, und sogar aus dem Kulturfonds Bayern flossen stolze 870.000 Euro. Die gemeinnützige Stoa169-Stiftung sucht freilich weiterhin nach Spendern, die Halle ist Wind und Wetter ausgesetzt, der Erhalt dürfte nicht ganz preisgünstig sein. Auch wenn man sich in puncto Infrastruktur schwer zurückhält. Sitzmöglichkeiten gibt es nicht – wozu auch in einer Wandelhalle? Den Weg zur Kunstkathedrale säumen lediglich hölzerne Balken zum Abstellen der Räder. Denn mit dem Auto kommt man nur bis zum Parkplatz am Ortsrand oder an der Roßlaichbrücke.

Deshalb sind auffallend viele E-Biker unterwegs, auch ein Paar aus dem nahen Wessobrunn, das mit Rebecca Horns „Schildkrötenseufzerbaum“, umrankt von gewunden Trichtern, noch nicht ganz einverstanden ist. Aber darüber könne man ja diskutieren, meint er zu ihr. Was ganz im Sinne des Erfinders wäre. Insofern gibt es einen sachten Bezug zur Stoa der alten Griechen – bevor Bernd Zimmer Maler wurde, hat er übrigens Philosophie studiert. Und unter dem Begriff Stoa firmiert bekanntlich nicht nur eine bemalte(!) Wandelhalle, sondern eine der bedeutendsten philosophischen Schulen, die um 300 vor Christus von Zenon von Kition begründet wurde. Ob der heute in der „Stoa169“ einen klaren Gedanken fassen könnte? Und gelassen bliebe? Eine gute Übung wär’s auf jeden Fall.

"Stoa169" an der Ammer bei Polling. Der Spaziergang von der Roßlaichbrücke an der B 472 dauert circa 10 Minuten, die Stoa ist durchgehend geöffnet, der Eintritt frei. Info: www.stoa169.com

