Synchronsprecherin Russi Taylor: Die Stimme von Minnie Maus ist tot

Sie lieh Minnie Maus ihre Stimme und wirkte bei den Simpsons und den Duck Tales. Nun ist US-Synchronsprecherin Russi Taylor mit 75 Jahren gestorben.

Die US-amerikanische Synchronsprecherin Russi Taylor, die unter anderem Walt Disneys Zeichentrickfigur Minnie Maus ihre Stimme verlieh, ist tot. Sie starb bereits am Mittwoch in Glendale im US-Staat Kalifornien im Alter von 75 Jahren, wie die Walt Disney Company am Samstag (Ortszeit) bestätigte.

Auch in der Zeichentrickserie "Duck Tales" übernahm Taylor verschiedene Rollen, darüber hinaus gab sie den Zwillingen Sherri und Terri bei den "Simpsons" ihre Stimme. Verheiratet war sie laut Variety seit 1991 mit dem 2009 gestorbenen Wayne Allwin, dem langjährigen Sprecher von Micky Maus.

We are sorry to report that Disney Legend Russi Taylor has passed away: https://t.co/8uphuNZy3i pic.twitter.com/FwAdJJYpqw