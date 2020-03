18:27 Uhr

Thea Dorn, jetzt Chefin im „Literarischen Quartett“

Unterhalten kann sie, Kluges sagen und schreiben sowieso. Aber wird die tolle Thea Dorn nun die neue deutsche Literatur-Päpstin?

Von Wolfgang Schütz

Wäre ja mal höchste Zeit für eine Päpstin, oder? Nach der einstigen Dominanz des wuchtigen Marcel Reich-Ranicki in Deutschlands Fernseh-Flaggschiff der Literaturkritik – und dem allzu zahmen Scheitern von Volker Weidermann in dessen Nachfolge zuletzt. Jetzt jedenfalls, wenn am Freitag, 6. März, das „Literarische Quartett“ wieder um 23 Uhr in der „ ARD“ auf Sendung geht, wird erstmals eine Frau als Gastgeberin auftreten – eine, die zuvor regelmäßig zum Kritikerteam gehörte und dabei mit Maxim Biller bereits auf so einen wuchtigen Mann gefolgt war. Und zahm ist sie gewiss nicht. Auftritt also: Thea Dorn!

Es wäre nun ein Leichtes, diese ganzen Zeilen hier zu füllen mit dem, was diese Frau kann. Gesangsausbildung, von dem sie noch die Freude am Musizieren mit ihrem Mann zu Hause in Berlin behalten hat. Philosophiestudium, dem sie, die eigentlich Christiane Scherer heißt, nicht nur ihren Künstlernamen verdankt, abgeleitet von Theodor W. Adorno, sondern offenkundig auch Klugheit in Analyse und Kühnheit im Denken. Erfolgreiche Schriftstellerei mit teils brutalen Krimis und kunstvollen Romanen und starken Stücken fürs Theater und auch für den „Tatort“. Nicht zuletzt literarisch wie politisch eine immer engagierte und hoch energetische Debattenteilnehmerin im Fernsehen, in Beiträgen für Zeitungen, in Sachbüchern wie „deutsch, nicht dumpf“. Wie gesagt: Und so weiter und so fort. 50 wird sie im Juli – und eigentlich ist sie bislang immer nur noch präsenter, stärker geworden. Jetzt also Päpstin?

Die kann sogar Feministin und konservativ sein

Quatsch, doch nicht Thea Dorn. Eine erhabene weibliche Instanz darüber, was man denn nun lesen soll – das wäre in Deutschland wohl allein Elke Heidenreich, die ja einst auch eine damit sehr erfolgreiche Literatursendung hatte, bis die auch auf Betreiben Reich-Ranickis hin abgesetzt wurde. Eine Thea Dorn will ganz etwas anderes. Debatte, Auseinandersetzung, Erkenntnis, Aufklärung nämlich.

Aber auch da kommt ihr im neuen „Quartett“ nun eine neue, herausgehobene Rolle zu. Denn sie wird fortan der einzige Anker der Sendung sein – die anderen drei Teilnehmer wird sie sich jeweils immer neu und anders dazuladen. Bei der Premiere werden es die Kritikerin Marion Brasch, die Autorin Vea Kaiser und der Verleger Jakob Augstein sein. Besprochen werden übrigens Ingo Schulzes „Die rechtschaffenen Mörder“, Moritz von Uslars „Nochmal Deutschboden“, Colm Tóibíns „Haus der Namen“ und das nach 60 Jahren neu aufgelegte „Vor Rehen wird gewarnt“ von Vicki Baum sein. Weibliches Übergewicht bei den Diskutierenden, männliches bei den Schreibenden also. Ob das eine Rolle spielen wird? Man darf gespannt sein. Gerade, ohne Päpstin zu sein, könnte Thea Dorn, die eigentlich Christiane Scherer heißt, das alte Literatur-Schlachtross wieder zum Leben erwecken. Die kann schließlich fast alles – sogar Feministin und konservativ sein.

