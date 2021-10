Das Volkstheater in München eröffnet sein neues Haus

Plus Keine Verzögerungen oder Kostensteigerungen: Der Neubau im Münchner Schlachthofviertel wertet das Viertel auf. Innendrin hat Intendant Christian Stückl für die Auftaktpremiere besonderes vor.

Fast haben sich die Münchner daran gewöhnt, jeden Freitag einen neuen Kulturtempel zu eröffnen, freute sich der Oberbürgermeister. Dieter Reiter meinte das kokett, denn mit der Eröffnung des Volkstheater-Neubaus wird diese Reihe auch schon wieder abbrechen. Aber dahinter steckt auch der Stolz darüber, innerhalb von kürzester Zeit für das Kulturleben der Landeshauptstadt einige Weichen neu gestellt zu haben.