Theater Ulm

vor 46 Min.

Das Ulmer Ballett mit einer nahezu perfekten Inszenierung

Maya Mayzel und Yoh Ebihara in "Nussknacker und Mäusekönig" am Theater Ulm.

Plus Die Musik stammt von Tschaikowski, das Ballett hat der Ulmer Ballettchef Rainer Feistel aber stärker an E.T.A. Hoffmanns Erzählung "Nussknacker und Mäusekönig" angelehnt.

Von Dagmar Hub

Der König und die Königin von Zuckerland streifen alles ab, was sie auf ihre majestätischen Rollen festlegt, und beginnen im Pas de deux ihrer Liebe als Hans und Marie neu, ohne die Bürde der Macht. Ein schönes Happy End könnte das sein. Aber da war noch etwas, nämlich der Gegenspieler? Was wird aus jener grauen Maus, die ebenfalls die Liebe der sanften Marie suchte? In einer umjubelten Uraufführung widmet sich der Ulmer Ballettchef Rainer Feistel psychologisch interessant und mit einem hochklassigen Ensemble im Großen Haus „Nussknacker und Mäusekönig“.

