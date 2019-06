06:56 Uhr

Tollwood Festival 2019: Das ist in diesem Jahr geboten

Im Münchner Olympiapark verzaubert das Tollwood Festival vier Wochen lang mit Theater, Musik, Kleinkunst, Kulinarik und Waren aus aller Welt.

Von Alois Knoller

Wo gehen Fantasie und Illusion, internationale Topacts und local heroes, Inspiration und Ökologie unter einen Hut? Klar, auf den Münchner Tollwood Festivals. "Reicht leicht!" lautet das Motto des Sommerfestivals vom 26. Juni bis 21. Juli im Olympiapark Süd. Es ist seit über 30 Jahren ein Fest für alle Sinne mit Theater, Musik, Kleinkunst, Kulinarik und Waren aus aller Welt.

Viermal Theater auf dem Tollwood Festival

Spektakulär werden die Inszenierungen unter freiem Himmel ausfallen. Und wie es gute Tradition auf Tollwood ist, dürfen die Open-Air-Produktionen an allen vier Wochenenden jeweils Donnerstag bis Samstag bei freiem Eintritt besucht werden. Was würde Alice im Wunderland heute erleben? Das Theater Titanick zaubert eine bunte und skurrile Welt für das abenteuerlustige Mädchen auf der Reise durch fremde Orte und zu verrückten Figuren. (27. bis 29. Juni, 21.50 Uhr).

Öffnungszeiten, Anfahrt, Tickets, Programm 1 / 6 Zurück Vorwärts Tollwood-Sommerfestival vom 26. Juni bis 21. Juli spielt sich im Münchner Olympiapark Süd ab.

Nahverkehr Der Stadtbus 144 fährt in kurzer Taktfolge von den U-Bahnhöfen am Rotkreuz- und Scheidplatz direkt zum Haupteingang.

Parken Das Auto stellt man gebührenpflichtig in der Parkharfe am Olympiastadion ab. Allerdings gibt es dort Einschränkungen bei Parallelveranstaltungen im Olympiapark.

Öffnungszeiten Das Festivalgelände ist Montag bis Freitag von 14 bis 1 Uhr, Samstag und Sonntag von 11 bis 1 Uhr geöffnet. Der „Markt der Ideen“ schließt schon um 23.30 Uhr.

Eintritt Der Zugang zum Gelände und die Open-Air-Vorführungen sind gratis, Tickets für die Konzerte und Kabaretts gibt es bei Tollwood unter Tel. 0700-38 38 50 24 oder www.tollwood.de, bei München Ticket unter Tel. 089/54 81 81 81 oder www.muenchen-ticket.de und bei allen Vorverkaufsstellen.

Programm unter www.tollwood.de

Eine märchenhafte Parade mit überlebensgroßen Pferdefiguren aus Licht, Luft und transparenten Stoffen bringt die französische Compagnie des Quidams nach München. Ihre Show "Stolzes Pferd" reiht Geschichten für große Träume mit Theater, Tanz, Musik und Zirkus aneinander (4. bis 6. Juli, 22 Uhr). Einen künstlichen Riesen, 7,50 Meter hoch, 80 Kilo schwer aus Eisendraht und Weidengeflecht, setzt die französische Compagnie "L’Homme debout" ins Festivalgelände. Ihr "Vénus" unternimmt einen Streifzug, bei dem sich Bilder und Szenen zu einer Lebensgeschichte zusammenfügen (11. bis 13. Juli, 22 Uhr). Zu guter Letzt arbeitet sich die Tanzgruppe Dyptik in "D-Construction" im Widerstand an den Zäunen dieser Welt ab. Der pulsierende Hip-Hop-Rhythmus gibt die explosiven Positionen vor (18. bis 20. Juli zu verschiedenen Zeiten).

Auch Weltstars und Rocklegenden schauen in München vorbei

Sting ist leider schon ausverkauft, die Erste Allgemeine Verunsicherung EAV legt einen zusätzlichen dritten Termin (8.7.) ein, bei der Popsängerin Nena (13.7.) werden die Tickets schon knapp. Doch viele weitere Stars im Musikprogramm des Tollwood Sommerfestivals sind noch zu buchen. Es hält außergewöhnliche Kombinationen und einzigartige Acts bereit. Jung und Alt, laut und leise, komödiantisch und musikalisch brillant: Die Konzertbesucher dürfen sich auf 26 Musik-Abende von Urban-Brass bis hin zu Progressive Rock freuen.

Deine Freunde, die coolste Kinderband der Welt, kommen am 30. Juni zum ersten Mal aufs Tollwood. Lange nicht mehr live in München war die legendäre britische Sängerin Alison Moyet & Band; sie ist special guest beim Konzert von Tears For Fears am 12. Juli. Die kanadische Celtic Pop-Ikone Loreena McKennitt steht am 15. Juli auf der Bühne der Musik-Arena. Am 1. Juli reisen die Rocker von Midnight Oil aus Australien auf das Festival. Vor zwei Jahren begeisterte Xavier Rudd bereits auf Tollwood, am 16. Juli spielt er im Doppelkonzert mit John Butler Trio. Moop Mama bringen zum zehnjährigen Bandjubiläum Freund und Gründungsmitglied Fatoni und Roger Rekless als Gäste am 19. Juni mit auf die Bühne. Die kanadische Indie-Rock-Band Walk Off the Earth eröffnet am 26. Juni das Festival. Am 9. Juli spielen Beth Hart & Kenny Wayne Shepherd eins ihrer vier Doppelkonzerte in Deutschland. Gemeinsam mit der Austropop-Band Granada steht die Rapperin Fiva am 6. Juli auf der Bühne. TOTO spielt am 2. Juli eins ihrer fünf Deutschlandkonzerte.

Sonst gibt's auf dem Tollwood noch Kabarett, Alpenpunk und Karibik-Flair

Die "Verkehr(t)wende" spießt Kabarettist Helmut Schleich am 18. Juli auf. Zünftig geht’s im Andechser Zelt zu, etwa mit dem Bairsch Diatonischen Jodlwahnsinn (4.7.) oder bei Weiherer (10.7.). Von Alpenpunk bis Zwiefacher buchstabiert das Hacker-Pschorr Brettl die bayerische Musikszene durch. Die Half Moon Bar verbreitet Karibik-Flair mit Samba, Reggae und Salsa. Die musikalischen Lokalhelden bekommen in der Fassbar ihre Bühne.

Im Kinderzelt heißt es "Mach was draus!" mit Kinderküche, Kunst aus Müll, Upcycling und Werken. Das Jugendprogramm umfasst eine Reihe von tollen Workshops einschließlich eines interkulturellen Volkstanzfestivals der Jugend. Der ökologische Anspruch von Tollwood spiegelt sich in Tausch-Schränken und im Kunstwerk mit einem Looping aus 200 Einkaufswagen.

