23.04.2019

Treffpunkt Stadtbibliothek

Büchereien werden zunehmend zu einem Marktplatz in Sachen Kultur

Immer mehr Bibliotheken in Deutschland ziehen mit besonderen Angeboten Besucher an: Eine „Silent reading party“ („Stille Leseparty“) in Osnabrück, Workshops für Robotik und 3-D-Druck in Köln, ein Comic-Café in Stuttgart sowie Escape-Games (Flucht-Spiele) in Berlin sind Beispiele dafür. Die rund 9000 öffentlichen Bibliotheken in Deutschland hätten sich in den vergangenen 15 Jahren von reinen Dienstleistern für die Buchausleihe zu zentralen Treffpunkten der Stadtgesellschaften entwickelt, erklärt die Sprecherin des Deutschen Bibliotheksverbands, Maiken Hagemeister.

Während die Zahl der analogen Buchausleihen zurückgegangen sei, steige die Zahl der Besuche kontinuierlich: „Die Bibliothek hat sich zu einem beliebten Aufenthaltsort und zum kulturellen Marktplatz für Initiativen und Gruppen einer Stadt entwickelt“, so Hagemeister. Bibliotheken dienten als Treffpunkt für „Wikipedianer“, den Chaos Computer Club oder für Flüchtlinge und ihre ehrenamtlichen Helfer. „Manche Freiberufler nutzen sie sogar nach dem Vorbild der Co-Working-Spaces als regelmäßigen Arbeitsplatz.“

Dabei hätten sich der Auftrag und das Selbstverständnis der Bibliotheken, einen freien Zugang zu Informationen niedrigschwellig für alle zur Verfügung zu stellen, nicht verändert, bestätigt Ulrike Mensching, Leiterin der Stadtbibliothek Buxtehude. Sie hätten sich vielmehr den gewandelten Ansprüchen und Bedingungen der Gesellschaft angepasst. Damit stellten sich Bibliotheken dem demografischen Wandel ebenso wie der Digitalisierung und der Integration von Migranten, so Mensching.

Zudem trügen sie wesentlich dazu bei, dass die Schere zwischen Arm und Reich kleiner werde. Ihre wichtigsten Aufgaben seien neben der Informationsvermittlung die Leseförderung und die Vermittlung von Medienkompetenz. Bibliotheken würden für viele Menschen zum dritten Ort, der neben dem Zuhause und dem Arbeitsplatz wichtig sei, sagt Mensching: „Man zahlt keinen Eintritt, hat keinen Verzehrzwang und immer freies WLAN.“ Für die meisten Zusatzangebote müssten sich die Nutzer nicht einmal anmelden.

Die Stadtbibliothek von Buxtehude ist Trägerin des letztjährigen niedersächsischen Bibliothekspreises. Sie organisiert auch jährlich die Vergabe des renommierten Jugendliteraturpreises „Buxtehuder Bulle“. (epd)

