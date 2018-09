vor 32 Min.

U2-Sänger Bono hat seine Stimme zurück - Die Tour geht weiter Kultur

Das Konzert in Berlin war sehr politisch. In der Berliner Mercedes-Benz-Arena begrüßte Bono die Zuschauer mit "Berlin, ich liebe dich!".

U2-Fans können jetzt aufatmen: Sänger Bono hat seine Stimme zurück, die Tour geht weiter. Die irische Band brach am Samstagabend ihr zweites Berlin-Konzert ab.

U2-Frontmann Bono hat seine Stimme zurück und will seine Tour fortsetzen. Die irische Rockband U2 hatte am Samstagabend ihren Auftritt in der Berliner Mercedes-Benz-Arena nach wenigen Liedern abbrechen müssen, weil Sänger Bono die Stimme fehlte. Immer wieder griff er - auch während der Songs - zur Thermoskanne.

Die irische Band U2 wird ihre Tour fortsetzen, nachdem der Frontsänger Bono ein Konzert in Berlin nach Stimmaussetzer abbrach. Video: dpa

"Ich bin sehr glücklich und erleichtert, dass Schlimmeres ausgeschlossen werden kann", teilte Bono jetzt auf der Band-Homepage mit. "Ich habe einen sehr guten Arzt besucht und werde mit seiner Unterstützung und mit voller Stimme die Tour fortsetzen." Für das abgebrochene Konzert wird ein Nachholtermin angesetzt: "Wir können kaum erwarten, am 13. November wieder in Berlin zu sein. Die Atmosphäre in der Arena war unglaublich".

U2 wird in Köln wieder auf der Bühne stehen

Das Lied "Beautiful Day" brachte Bono am Samstag unterstützt vom Publikum noch zu Ende, dann verließ er die Bühne - für eine Pause, wie es zunächst hieß. Mit hörbar heiserer Stimme wandte Bono sich zuvor an sein Publikum: "Ich glaube, wir können nicht weitermachen. Das ist nicht gut für euch. Das bringt nichts."

Nach einiger Zeit wurde mitgeteilt, das Konzert werde nicht fortgesetzt, die Gäste sollten ihre Tickets für ein Ersatzkonzert behalten. "Es tut uns so leid", schrieb die Band am Sonntag auf ihrer Website. Bono sei vor der Show noch fit gewesen.

U2 hatte bereits am Freitagabend ein Konzert in Berlin gegeben. Die Band befindet sich derzeit auf der Tournee "Experience + Innocence". Die Tour durch Europa soll nach dem Konzertauftakt in Berlin noch bis November andauern. Am Dienstag und Mittwoch sind Konzerte in Köln geplant, danach soll es weitergehen nach Paris.

U2-Frontmann Bono ist bekannt für sein Engagement gegen Armut

Die irische Rockband hatte seit den 80er Jahren zahlreiche Hits, darunter "Sunday Bloody Sunday", "With or Without You" und "One".

U2-Sänger Bono ist auch bekannt für sein Engagement gegen Armut, er ist Vorstandsmitglied der Kampagnenorganisation One. In Berlin traf er am vergangenen Dienstag Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Kanzleramt, um über Entwicklungszusammenarbeit mit Afrika zu sprechen.

U2: Bono kritisierte die Ausschreitungen in Chemnitz

Bei seinem Auftritt am Freitag in Berlin zum Start der U2-Europatour hatte Bono die rechten Ausschreitungen in Chemnitz scharf kritisiert. "Solche Leute gehören nicht zu Europa und diesem Land", rief der 58 Jahre alte Sänger. U2 war schon immer eine politische Band, bei ihrem jüngsten Konzert am Freitagabend in der Hauptstadt ließen sie tatsächlich kein Thema aus.

Während der Show tauchte zudem der Slogan "#wirsindmehr" auf dem Bühnen-Bildschirm auf. Die Menge applaudierte und jubelte.

Für Montag haben unter dem Hashtag #wirsindmehr unter anderem Kraftklub, die Toten Hosen und Feine Sahne Fischfilet als Gegenprotest zu den rechten Krawallen zu einem kostenlosen Konzert nach Chemnitz eingeladen. Eine Rockband sei dann gut, wenn sie die Grenzen des sogenannten guten Geschmacks ausreize, wenn sie schockiere und wenn sie überrasche, schreibt die Band auf ihrer Webseite. (dpa/afp)

