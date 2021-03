vor 19 Min.

US-Sender will Film über "Megxit" drehen

Was hat Prinz Harry und seine Frau Meghan dazu getrieben, den Palast zu verlassen und England den Rücken zu drehen? Ein Spielfilm will der Frage nachgehen.

Die Loslösung von Prinz Harry und Herzogin Meghan vom britischen Königshaus soll verfilmt werden. Das kündigte der US-Sender Lifetime Television auf Facebook an.

Der Spielfilm soll den Namen "Harry & Meghan: Escaping the Palace" tragen und vervollständigt eine Trilogie über die Geschichte des Paares. 2018 hatte der Sender "Harry & Meghan: A Royal Romance" und ein Jahr später "Harry & Meghan: Becoming Royal" als Filme produziert.

"Escaping the Palace" wird laut Pressemitteilung "enthüllen, was wirklich im Inneren des Palastes geschah, was Harry und Meghan dazu trieb, alles hinter sich zu lassen, um eine Zukunft für sich und ihren Sohn Archie zu schaffen." In den ersten beiden Filmen spielten unterschiedliche Schauspieler die Hauptrollen. Die Verfilmung soll nach Angaben des Senders im Herbst erscheinen.

Harry (36) und Meghan (39) hatten sich im vergangenen Jahr aus dem Kreis der britischen Königsfamilie zurückgezogen ("Megxit"). Unter anderem klagten sie über unfaire Berichterstattung und Übergriffe auf ihre Privatsphäre aus Teilen der Boulevardpresse. Das Paar hatte erst kürzlich in einem weltweit beachteten Interview auch schwere Vorwürfe, darunter Rassismus, gegen das Königshaus erhoben.

Harry und die frühere Schauspielerin Meghan leben mit ihrem ein Jahr alten Sohn Archie inzwischen im kalifornischen Santa Barbara. Das Paar erwartet im Sommer die Geburt eines Mädchens.

