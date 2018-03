Udo Lindenbergs Erlebniswelt auf der Reeperbahn

Rund 200 000 Förderer

Stiftung Denkmalschutz: Hilfe für hunderte Projekte

Ob die Beethovenhalle in Bonn, die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin oder Klöster, Kirchen und ausgesuchte Villen: Sie alle bedürfen einer Sanierung - und die kostet in den meisten Fällen sehr viel Geld. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz verspricht finanzielle Unterstützung.