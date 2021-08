Förster Wohlleben: "Werden in nächsten zehn Jahren große Teile unserer Waldflächen verlieren"

Exklusiv Der Förster und Buchautor hält einen nationalen Waldgipfel ab, bei dem er verschiedene Akteure ins Gespräch bringen will.

Der Förster und Buchautor Peter Wohlleben geht mit gedämpften Erwartungen in den nationalen Waldgipfel, den er am 5. und 6. August in seiner Waldakademie ausrichtet und an dem auch Umweltministerin Svenja Schulze teilnehmen wird. „Meine Prognose, und die teile ich mit vielen Fachleuten, ist, dass wir in den nächsten zehn Jahren große Teile unserer Waldflächen verlieren werden – eben diese Plantagengebiete“, sagt Wohlleben unserer Redaktion. „Dann haben wir sowohl ein ökologischen wie auch ein ökonomisches Problem.“ Und das gelte es, zumindest abzuschwächen.

Eine Douglasie. Diese Bäume kommen mit dem Klimawandel besser zurecht als zum Beispiel die Fichte. Foto: Marcus Merk

Kritik an großen Fichtenplantagen

Sein Ziel ist es, die unterschiedlichen Akteure zu einem gemeinsamen Gespräch zusammenzuführen. „Das größte Anliegen in der Sache für mich wäre, dass wir endlich erkennen, dass es gar nicht um Holz geht, sondern um Wald“, sagt Wohlleben. Und der könne in seiner natürlichen Form viele Veränderungen verkraften – anders als künstliche Ökosysteme, wie es etwa Fichtenplantagen seien.

