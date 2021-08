Peter Wohlleben fordert zwei neue bayerische Naturparks

Exklusiv Der Förster und Autor sagt: "Wenn Herr Söder Bäume wirklich so liebt, dann wäre es doch prima, wenn Bayern zwei neue Nationalparks bekommt."

Der Bestseller-Autor Peter Wohlleben („Das geheime Leben der Bäume“) hat Vorschläge für eine andere Waldpolitik gemacht. Unserer Redaktion sagte er: „Wenn Herr Söder Bäume wirklich so liebt, dann wäre es doch prima, wenn Bayern zwei neue Nationalparks bekommt. Auch Bayern hat zu wenig Wildnisgebiete. Es bräuchte weitere Nationalparks in Steigerwald und Spessart.“ Das seien große Laubwaldgebiete, die noch halbwegs in Ordnung seien, und mit deren Schutz habe Bayern auch eine internationale Verantwortung.

Der schreibende Förster forderte außerdem eine Umwidmung der 1,5 Milliarden Euro, die die große Koalition für die Aufforstung der Wälder bereitgestellt hat. Dass damit Bäume wie die Douglasie angebaut wurden, nannte Wohlleben „Wahnsinn“, weil der Baum nicht ins hiesige Ökosystem passe, also doch nur wieder in Plantagen angebaut werde und zudem keine Trockenheit vertrage. „Es ist eine Baumart der Westküste der USA und Kanadas, also der nördlichen Regenwälder. Und die soll die Trockenheit aushalten?“, sagt Wohlleben. Der Autor, der am Donnerstag in seiner Waldakademie auch eine „Waldgipfel“ zum Erhalt der deutschen Wälder abgehalten hatte: „Das funktioniert nicht, setzen, 6!“ Stattdessen schlägt er vor, Waldbesitzer mit 100 Euro pro Jahr und Hektar zu fördern, die ihren Wald in Ruhe ließen: „Denn sie tun dadurch, dass sie nichts tun, Entscheidendes für die Allgemeinheit.“

Wohlleben würde Forstbehörden abschaffen

Für ein rigoroses Vorgehen plädiert Wohlleben im Umgang mit Forstbehörden: „Den Forstbehörden würde ich den Wald definitiv sofort wegnehmen.“ Die Behörde, die die Nachhaltigkeit kontrolliere und die Bodenschäden, die verhindern solle, dass Raubbau betrieben wird – die sei zugleich der größte Holzanbieter? Der größte Bewirtschafter kontrolliere sich selbst? „Das geht nicht“, so Wohlleben. Er fordert: „Wir brauchen eine hoheitliche Forstkontrollbehörde, aber bitte unabhängig vom Holzmarkt!“ Die Forderung der Grünen auf die Einrichtung eines neuen Ministeriums trifft auf die volle Zustimmung des Bestsellerautors: „Ich wünsche mir zumindest ein grünes Klimaschutzministerium“, sagte er.

