Juliette Binoche fühlt sich durch das Altern befreit

Exklusiv Die französische Schauspielerin sagt: "Ich habe im Leben manches durchgemacht, und ich weiß deshalb, wer ich bin."

Die französische Schauspielerin Juliette Binoche („Chocolat“) hat kein Problem mit dem Altern. Unserer Redaktion erklärte die 57-Jährige, ihr Lebensgefühl sei viel mehr „ein befreites“: „Ich habe im Leben manches durchgemacht, und ich weiß deshalb, wer ich bin.“ Deshalb habe sie heute eine andere Einstellung als früher, mit der sie die Dinge viel gelassener nehme. Binoche: „Das Einzige, was ich tun muss, ist meiner Intuition zu folgen.“ Mit 50 akzeptiere man, dass man gedemütigt werde: „Und auf diese Weise bekommst du eine Kraft von außen, die dir die nötige Stärke gibt. Sie hat etwas Spirituelles an sich. Darüber hast du keine Kontrolle, aber es ist ein großartiges Gefühl.“ Die rein rational-westliche Sicht der Dinge sei ihr viel zu engstirnig, Binoche: „Ich würde innerlich vertrocknen.“ Mit diesem Wissen versuche sie, sich ständig weiterzuentwickeln.

Den Tod ihres Vaters hat Juliette Binoche akzeptiert

Auch der Tod ihres Vater war für die Schauspielerin, die derzeit mit dem Film „Die perfekte Ehefrau“ im Kino zu sehen ist, keine Tragödie. Vor so einem Schicksalsschlag habe sie sich zwar gefürchtet: „Aber als es dann so weit war, konnte ich mich damit abfinden. Es war keine Tragödie, denn ich habe begriffen, dass das zum Leben dazu gehört.“ Eben weil sie es nicht verdrängt habe. Binoche: „Ich war glücklich, dass ich in diesem Moment dabei sein konnte, als es geschah. Und es war ein Gefühl, als würden die Dinge einfach weitergehen.“

Der Vater habe sie nach der Schauspielerin benannt, die sie selbst auch heute als ihr Vorbild nennt: Juliette Greco. Binoche: „Ich habe sie später getroffen, war ganz überwältigt von ihrer Intelligenz und Kultiviertheit. Vor drei, vier Jahren, da war sie um die 90, habe ich sie auf der Bühne gesehen – sie war so was von sinnlich. Das Alter konnte ihr nichts anhaben. Ich war so bewegt, dass ich die ganze Zeit weinen musste. Denn ich habe gesehen: Die Energie und Seele eines Menschen sind stärker als alles andere.“