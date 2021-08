Lars Eidinger kann nicht nach Drehbuch weinen

Exklusiv Der Schauspielstar lebt die Extreme auf der Bühne aus, privat sei er anders: "Ich bin ein wahnsinnig ausgeglichener, harmoniebedürftiger Mensch."

Der deutsche Schauspielstar Lars Eidinger kennt nur eine Grenze beim Drehen. Unserer Redaktion sagte er im Interview: „Die einzigen Momente, in denen sich mein Körper oder mein Gehirn komplett verweigert, ist zum Beispiel, wenn im Drehbuch steht ,Er weint‘.“ Da sträube sich alles in ihm, das streiche er sofort weg. Wie es dann dazu komme, dass er wie in seinem neuen Film „Nahschuss“ sogar einen Weinkrampf spielen könne? Der 45-Jährige: „Ich kann nur versuchen, mich darauf einzulassen, und wenn ich Glück habe, geht es.“

Eidinger ist bekannt dafür, auch Extreme in der Darstellung nicht zu scheuen, ist privat aber so gar kein extremer Mensch: „Ich lebe das auf der Bühne aus, aber im Alltag habe ich kein Problem.“ Er wolle auch nicht im Mittelpunkt stehen. Der Schauspieler: „Ich bin ein wahnsinnig ausgeglichener, harmoniebedürftiger Mensch.“

Der Tod macht Eidinger keine Angst

Im an diesem Donnerstag in die Kinos kommenden Film „Nahschuss“, der zugleich Eidingers Regie-Debüt ist, droht ihm als Protagonist der Tod – und auch im aktuellen Salzburger „Jedermann“, in dem Eidinger die Hauptrolle spielt, geht es um die Begegnung mit dem Tod. Der Schauspieler privat sagt aber: „Der Tod macht mir keine Angst, denn der ist völlig ungreifbar und unfassbar.“ Was ihm aber Angst mache sei, „dass mein Leben endet“. Eidinger weiter gegenüber unserer Redaktion: „Das heißt, diese Angst bedeutet Leben. Vielleicht macht sie sogar Leben erst möglich. Angst heißt für mich nur, dass ich mein Leben beschützen will. Sie kann also etwas Schönes und Positives sein.“