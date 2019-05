Uraufführung: Modernes Folterwerkzeug am Staatstheater

Plus Intendant André Bücker inszeniert Dietmar Daths "Die nötige Folter" als eine bildmächtige Untergangsphantasie.

Vier Menschen gefangen in einer Industriehalle, halb Supermarkt, halb Folterkammer. Alle kennen sich, hatten geschäftlich-künstlerische, hatten private Beziehungen. Draußen scheint die Welt vor die Hunde zu gehen, die vier innen plus die zwei Folterknechte sind die letzten, die noch normal sind; aber sie machen sich das Leben ebenfalls zur Hölle. Die Wahrheit über die Vier soll ans Licht. Deshalb gibt es den Ablauf, das Verhör-, das Folterprotokoll, deshalb hat der Stier allen in dieser Runde ein Gerät implantiert, mit dem er die Körper manipulieren kann.

In eine gespenstische, unheimliche, brutale Zukunft entführen Staatstheaterindentant André Bücker und Schriftsteller Dietmar Dath ihr Uraufführungspublikum in "Die nötige Folter". In der ausverkauften Brechtbühne auf dem Gaswerkareal wird das Stück bildmächtig in Szene gesetzt. In dieser künftigen Welt haben Künstler und Wissenschaftler gemeinsam eine Möglichkeit gefunden, Bilder, Videos, Werke zu manipulieren, und zwar so, dass sie die Wahrnehmung stören, dass sie Zusammenhänge auflösen, ein Zerstörungswerk schaffen, das sich von selbst fortsetzt.

Wer nicht spurt, dem wird mit Schmerzen der Weg gewiesen

Im Stück kommen etliche Videoleinwände zum Einsatz, werden die Sinne des Publikums ständig überfordert, passiert fast immer mehreres gleichzeitig. Oben Bilder, die wie Videokunst aussehen, unten das Folterszenario, in dem die vier Gefangenen sich gegenseitig verhören müssen - immer starr nach den Regeln des Ablaufs, den der Foltermeister, den alle Stier nennen, festgelegt hat. Wer nicht spurt, dem wird durch induzierte Schmerzen der Weg gewiesen. Perfide.

Mit großer Schauspielkunst bringt das Ensemble das auf die Bühne, trocken, lakonisch, teilweise witzig, aber auch zärtlich und still, an Stellen dann nervtötend laut. Je länger der Abend dauert, desto beklemmender und radikaler erscheint diese Zukunft. André Bücker hat dem Stück seine Härten gelassen und dafür einen Reigen an starken Bildern gefunden. Ein gelungener, aber auch ein provokanter Abend. Vielleicht fiel deshalb der Applaus freundlich-knapp aus.