Uraufführung

vor 18 Min.

"Wackersdorf": Das Landestheater Schwaben erzählt von Aufruhr und Widerstand

Plus Das Memminger Schauspielensemble bringt Gegenwartsgeschichte auf die Bühne. Ein gelungener Start in die neue Spielzeit.

Von Brigitte Hefele-Beitlich

Natürlich lässt sich auf einer Bühne nicht – wie im Film – darstellen, wie eine ganze Armada schwerbewaffneter Polizisten auf friedliche Demonstranten einprügelt, wie Wasserwerfer mit Reizgas in die Menge schießen oder Hubschrauber CS-Gaskartuschen zwischen auseinanderlaufende Bürger werfen. Das sind die Bilder, die sich vom erbitterten Widerstand gegen die geplante Atommüll-Wiederaufarbeitungsanlage (WAA) in Wackersdorf in den 1980er Jahren ins kollektive Gedächtnis eingebrannt haben. Und doch gelingt es in der Uraufführung von „Wackersdorf“ am Landestheater Schwaben, diesen ganzen „WAAhnsinn“ ebenso überzeugend wie eindringlich in nicht einmal zwei Aufführungsstunden zu komprimieren. Das Stück ist Oliver Haffners Bühnenfassung zu seinem gleichnamigen, preisgekrönten Film von 2018.

