vor 31 Min.

Verrenkungen Kultur

Büchners „Leonce und Lena“

Von Friedrich Kraft

Ingolstadt Pipi und Popo heißen die beiden Königreiche, die durch Heirat miteinander verbandelt werden sollen. Georg Büchner, keine 24 Jahre alt, veralberte ein Jahr vor seinem Tod 1837 die reaktionäre deutsche Kleinstaaterei seiner Zeit mit unerschöpflichem Wortwitz und nennt „Leonce und Lena“ ein Lustspiel.

Der Grundton aber ist ein melancholischer. Die Fabel vom Prinzen und der Prinzessin, die jeweils dem heimischen Hof entfliehen, weil sie verheiratet werden sollen, ohne sich jemals gesehen zu haben, die aber dann zufällig zusammentreffen und sich inkognito verlieben, endet in einer albernen Pseudo-Idylle: Das neue Herrscherpaar möchte die Kalender, die Uhren, den Winter verbieten. Mitzudenken ist bei solcher Ironie die Enttäuschung des Emigranten Büchner über den Mangel an revolutionärem Geist in seiner Zeit.

Christoph Mehler hat das Stück zur Spielzeiteröffnung im Großen Haus des Stadttheaters Ingolstadt eingerichtet. Wie hier schon im Februar 2017 mit seiner Inszenierung von Ibsens „Volksfeind“, zeigt der 1974 in Berlin geborene Regisseur eine sehr eigenwillige, markante Handschrift. Das melancholische Lustspiel wird auf der gänzlich unmöblierten Bühne zu einer bösen Groteske umgebogen mit unablässig zappelnden und sich verrenkenden Figuren, überzogener Komik, maßlosem Chargieren, Grimassieren bis an die Grenze des Überdrusses.

Die derart exaltiert herausgeforderten Schauspieler, so Enrico Spohn und Mira Fajfer in den Titelrollen, meistern das souverän. Mehler hat einen Chor hinzugefügt, ein großes Plus seiner Regiearbeit mit dynamischen Bildern und feinen Tableaus (samt hochdramatischen musikalischen Akzenten von David Rimsky-Korsakow und stimmiger Ausstattung von Jennifer Hörr).

Am Ende wird es politisch, da nämlich rezitiert das Ensemble chorisch vor dem Vorhang eine längere Passage aus Büchners revolutionärem „Hessischen Landboten“ mit dem legendären Motto „Friede den Hütten! Krieg den Palästen!“ Das Premierenpublikum nahm die herausfordernde, sehr kunstvolle, Inszenierung freundlich auf.

Nächste Aufführungen: 5., 6., 22., 24. und 26. Oktober

Themen Folgen