vor 16 Min.

Vin Diesel gibt Star-Besetzung von "Fast and Furious 9" bekannt

Sehen wir in "Fast and Furious 9", wie Cipher (Charlize Theron) und Dom (Vin Diesel) gegeneinander antreten?

Vin Diesel schlüpft auch in "Fast and Furious 9" wieder in die Hauptrolle von Dom Toretto. Nun verrät er auf Instagram weitere Details zur Besetzung.

Seit bald 20 Jahren beweist Vin Diesel in der "Fast and Furious"-Filmreihe immer wieder auf's Neue, dass Familie die oberste Priorität hat - dicht gefolgt von coolen Renn- und Sportwagen. Aktuell arbeitet der 51-Jährige an dem neunten Teil der Saga. Nun enthüllte er in einem auf Instagram veröffentlichten Video, auf welche Stars sich die "Fast and Furious"-Fans im kommenden Action-Film freuen können.

"Fast and Furious 9": Vin Diesel verrät erste Details zur Besetzung

Der Actionstar richtet sich in dem Instagram-Video, das er am Montag veröffentlicht hat, an seine über 55 Millionen Follower. Darin enthüllt Vin Diesel so einige Details zu "Fast 9", wie der Schauspieler den Film selbst nennt. Vin Diesel zufolge laufen die Dreharbeiten nun seit drei Wochen und derzeit befinde er sich in London.

Der dreifache Vater äußerte sich im Video auch zur Besetzung von "Fast and Furious 9". Demnach erwartet die Fans geballte Frauen-Power: Helen Mirren (73) und Charlize Theron (43) kehren zurück. Beide Oscar-Preisträgerinnen waren bereits in "Fast & Furious 8" zu sehen. Dabei spielte Mirren die Mutter von Deckard Shaw (Jason Statham) und Theron schlüpfte in die Rolle der Bösewichtin und Hackerin Cipher.

Vin Diesel kündigt auch einige Überraschungen an. Eine davon enthüllt er bereits im Video: John Cena wird im kommenden Film sein "Fast and Furious"-Debüt feiern. Der US-amerikanische Wrestler war bereits in einigen Filmen, darunter auch im "Transformers"-Spin-off "Bumblebee" zu sehen. Welche Rolle er im neunten Teil inne haben wird, das verriet Vin Diesel allerdings (noch) nicht.

"Fast and Furious 9" soll 2020 in die Kinos kommen

Im Jahr 2001 war Vin Diesel zum ersten Mal in der Hauptrolle des Dominic, kurz "Dom", Toretto in "The Fast and the Furious" zu sehen. Seitdem sind nicht nur weitere sieben Spielfilme, sondern auch zwei Kurzfilme entstanden. Die Filmreihe verfolgt die Straßenrenn-Gang, die von Dom Toretto angeführt wird. Dazu gehörte auch Brian O'Conner, der von dem verstorbenen Schauspieler Paul Walker dargestellt wurde.

Der neunte Teil der Saga, "Fast and Furious 9", ist für Mai 2020 angekündigt. Wer es bis dahin nicht abwarten kann, wieder in die actionreiche "Fast and Furious"-Welt einzutauchen, wird dafür schon ab August 2019 in den Kinos das Spin-off "Fast and Furious Presents: Hobbs & Shaw" zu sehen bekommen. (rlb)

Themen Folgen