Virtuelles Ersatz-Oktoberfest: Hier wird die Sehnsucht nach dem Rausch gestillt

So psychedelisch muss die Wiesn nach etlichen Maß Bier aussehen: das Paulanerzelt in der Verfremdung von Philip Gröning.

Plus Das Oktoberfest fällt im Corona-Jahr aus? Der Filmemacher Philip Gröning hat in der Villa Stuck eine virtuelle Ersatz-Wiesn geschaffen. Mit Nebenwirkungen.

Von Christa Sigg

Beim Bäcker sind die Brezen aus, beim Metzger gibt’s keine Weißwürste mehr und in den Supermärkten haben sich die Bierträger-Säulen bereits am Samstagvormittag dem Hochsommer-Grillfest-Tiefstand genähert. In München will man einfach nicht wahrhaben, dass es heuer kein Oktoberfest gibt. Bekanntlich tun Phantomschmerzen besonders weh, also muss man sie mit einer Mini-Wiesn lindern.

„O’zapft is!“, brüllt es Punkt zwölf aus einem Fenster in der Prinzregentenstraße – wenn schon, dann streng nach Tradition. Dagegen ist man in der nahen Villa Stuck nicht ganz so zackig. Erst um 12.38 Uhr wird dort im Garten ein Fass angestochen, immerhin unter den Augen der stellvertretenden Bürgermeisterin. Katrin Habenschaden von den Grünen hat sich „extra fesch gemacht“, wie sie sagt, und passt mit ihrem farbintensiven Dirndl perfekt zu Philip Grönings Ersatz-Wiesn.

Der Regisseur und Dokufilmer hat vor 15 Jahren mit dem sehr außergewöhnlichen Film „Stille“ von sich reden gemacht. Über fast drei Stunden zeigt er das Leben der Kartäusermönche. Nach 20 Minuten wird das erste Wort gesprochen. Doch erstaunlicherweise vermisst man nichts, das zumindest ist das verbindende Element zu seiner aktuellen Installation „Phantom Oktoberfest. Oktoberfest Phantom“ im Keller des Museums. Das heißt: Man braucht keine Wiesn, um auf die Wiesn zu gehen.

Verwuschelte Bilder, als torkle der Betrachter durch die Bierzelte

Stattdessen geht es an vier Virtual-Reality-Stationen zünftig zur Sache: Wer die VR-Brille aufsetzt, torkelt durch Bierzelte, sieht verzerrte und verwuschelte Bilder, und das Tanzen auf den Bänken funktioniert auch nicht so recht. Aber der Sound dazu kommt dem bekannt-bacchantischen Bierzeltmix aus Blasmusikfetzen, Gläserklirren, Grölen, Kreischen, vielleicht sogar dem fernen Schellen eines Brauereigespanns einigermaßen nahe.

Das weckt Erinnerungen auf dieser nicht zuletzt auch von den motorischen Fähigkeiten bestimmten Kamerafahrt zwischen Tischen und Leuchtern, vorbei an Girlanden, Balkonen, gestreiften Zeltdächern. Oder schwirrt man womöglich durch den Süßigkeitenstand mit den grellbunten Bonbons und den Lebkuchenherzen? So psychedelisch muss die Außenwelt nach der dritten, vierten, fünften Maß aussehen, wenn man delirierend am Boden liegt.

Und die Oktoberfestgänger? Sind Schatten und Schemen, auch das gehört zu einem ordentlichen Rausch. Wobei das Gehirn dem Medienkünstler Gröning ganz wunderbar in die Hände spielt. „Die Abwesenheit ist mehr als nichts. Man weiß ja, was fehlt“, lautet der Wahlspruch seiner Phantom-Wiesn. Allerdings ist bei diesem Täuschungsmanöver viel Künstliche Intelligenz (KI) im Spiel.

Mit seinem Team hat Gröning quasi das Internet angezapft, unzählige Schnappschüsse und hier vor allem Selfies, Video-Clips und Tonaufnahmen gesammelt und – vereinfacht gesagt – durch KI-Programme gejagt, die wiederum Räume und Geräusche ausgespuckt haben. Kompliziert sei es gewesen, die Besucher herauszurechnen. Und das gelingt auch nicht wirklich, wie man an Rübengeistern, mehrköpfigen Fabelwesen und sich vermischenden Zombiefratzen sieht. Die Spezies Mensch löst sich im Bierdunst auf, das kommt der Realität nun doch wieder sehr nahe.

Der Filmemacher und Medienkünstler Philip Gröning. Bild: Philip Gröning, © Tommy Longo

Immer nur vier Besucher dürfen hinein

Gröning selbst hat ein großes Faible für den Lärm von Volksfesten, den Rummel, das Gewühl der Massen. Anders kann man sich kaum so intensiv damit beschäftigen und eine Ausstellung konzipieren, in die der Besucher durch die Schalthebel maßgeblich eingreifen muss. Den Nutzern könne man nichts mehr vorschreiben, meint der 61-jährige Medienkünstler. Dem Publikum einen Kinofilm vorzusetzen, der einen dreistündigen Bilderstrom diktiere, sei doch ziemlich arrogant. Was einer deutlichen Distanzierung von seinen preisgekrönten Arbeiten gleichkommt. Dafür sieht Gröning im Produzieren virtueller Welten und vor allem in einer KI-unterfütterten Technologie viel Potenzial für die Zukunft der Kunst. Momentan rennt er damit in den Kulturämtern jedenfalls offene Türen ein.

Der technische Aufwand ist freilich immens. Und selbst ohne coronabedingte Hygienemaßnahmen können sich in der Villa Stuck nur vier Besucher gleichzeitig ins Spektakel werfen. Höllisch anstrengend ist das übrigens, Geisterbahn- und selbst Achterbahnfahrten sind dagegen ein netter Ausflug für die grauen Zellen. Aber ein Oktoberfestbesuch hinterlässt schließlich auch gewisse Spuren in der Befindlichkeit.

Zu sehen bis 4. Oktober in der Villa Stuck, München, Prinzregentenstraße 60, Mi. bis So. 11 bis 18 Uhr, erster Freitag im Monat bis 22 Uhr.

