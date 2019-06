04.06.2019

Von den Schwierigkeiten, Gemälde auszuleihen

Die Hürden für große Ausstellungen werden immer höher. Dazu zählen auch die Versicherungs- und Transportkosten

Museumsbesucher erfreuen sich an schön gestalteten Ausstellungen. Wie viel Schweiß, Arbeit und Geld hinter dem Augenschmaus mit oft zahlreichen Leihgaben stecken, ist dabei kaum jemandem bewusst. „Das Geschäft wird immer schwieriger“, sagt der Präsident des Deutschen Museumsbunds und Chef des badischen Landesmuseums, Eckart Köhne. Die Vorgaben von Leihgebern seien „heute wesentlich komplexer, anspruchsvoller und teurer, als sie es vor zehn bis 20 Jahren waren“.

Davon kann auch Inge Herold, Vizechefin der Mannheimer Kunsthalle, ein Lied singen. Sie ist Projektleiterin einer großen Matisse-Ausstellung, die im Herbst mit Leihgaben aus aller Welt zu sehen sein wird. Museumschefin Ulrike Lorenz und ihre Kollegen waren etwa in den USA und in Frankreich, um die Leihgeber persönlich davon zu überzeugen, dass genau ihr Objekt von größter Bedeutung für die Schau ist. Man fühle sich zuweilen „wie Bittsteller“, so Herold. 80 Leihgeber steuern nun zur Ausstellung bei – manches Mal mit dem Versprechen auf Gegenleihgaben.

Was den Museen zu schaffen macht: Leihanfragen in schneller Folge, Leihgebühren, steigende Versicherungsprämien. Kostentreiber sind auch immer schärfere Transportmodalitäten – von Klimakisten über Verglasung von Gemälden bis hin zu Kurieren. Letztere begleiten die Exponate aus den Herkunftsorten und wachen mit Argusaugen über das Auspacken und Aufhängen der Werke sowie über die Beleuchtung im Ausstellungsraum. Herold rechnet bei der Matisse-Ausstellung mit 50 Kurieren.

Der Verband der Restauratoren räumt „Reibungspunkte“ mit Ausstellungskuratoren ein. „Wir sind dazu da, darauf zu achten, dass die Exponate nicht mehr reisen, als ihnen guttut“, sagt Simone Heuken vom Verband. Jede Bewegung, jeder Transport, jeder Flug, jede Klimaveränderung sei eine Belastung für die Substanz, die es – oberstes Gebot – zu erhalten gelte.

Alfried Wieczorek, Generaldirektor der Reiss-Engelhorn-Museen, spricht hingegen von fehlgeleiteter Lehre: „Archive und Bibliotheken würden am liebsten gar nichts mehr rausgeben.“ Ruhezeiten etwa für Bilderhandschriften beliefen sich auf zwölf Jahre. „Früher waren es drei Jahre, bis die Dinge wieder gezeigt werden durften.“

Belastungen würden durch immer schärfere Auflagen minimiert, finden die Museumsleiter. Wieczorek etwa verweist auf die marginale Schadensbilanz seines Hauses: In den vergangenen fünf Jahren sei kein Ausstellungsstück beschädigt worden. Bei diesem Thema spreche er für viele andere Häuser mit.

Heuken aber bestreitet, dass Ausleihen ohne Beschädigungen abgehe. „Das sind Veränderungen im Mikrobereich, die unter Umständen erst Jahre später sichtbar werden.“ Im Zweifel müsse der Kunstliebhaber eben zum Werk kommen – und nicht umgekehrt. Auch in der Mannheimer Kunsthalle gibt es ein Ausleihe-Tabu: Manets Gemälde „Die Erschießung Kaiser Maximilians“. Herold: „Die Leinwand ist zu schwingungsempfindlich.“ (dpa)

