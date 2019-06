Was für ein Abend mit Jesus Christ Superstar!

Plus Für das Erfolgsmusical verwandelt sich die Freilichtbühne in ein Amphitheater. Das Publikum erwartet keine Nummernrevue, sondern eine packende Rockoper.

Was für ein Abend! Was für Momente! Diese Musical-Produktion von Andrew Lloyd Webbers Welterfolg „Jesus Christ Superstar“ auf der Freilichtbühne in Augsburg hat es in sich. Klar, es gibt typische Musicalszenen, Regisseur Cusch Jung lässt Herodes im Handtuch tanzen, das Augsburger Ballett und die anderen Tänzer haben starke Auftritte, es gibt große Gesten, die Merkelraute und Massen-Choreografien zu bestaunen. Augen und Ohren werden ausreichend gefüttert. Aber das ist in diesem Fall nicht Selbstzweck. Je länger diese zweieinviertelstündige Rockopern-Fassung der letzten sieben Tage Jesu dauert, desto mehr packt einen die Geschichte, desto mehr entfaltet Cusch Jungs Inszenierung Sogkraft und Wucht – bis das einen am Schluss bildlich und gedanklich tatsächlich fordert und fortreißt.

Nach zwölf Jahren bekommt Augsburg auf der Freilichtbühne wieder „Jesus Christ Superstar“ zu sehen. Man kann dieser Inszenierung nur wünschen, dass sie genauso erfolgreich bei den Zuschauern ankommt, wie der Publikumshit, der in den Sommern 2006 und 2007 in Augsburg zu sehen war. Denn Jung hat seine Fassung konsequent und stimmig in Szene gesetzt.

Keine Hitparade, sondern ein stimmiges Ganzes

Vorab hat er in Gesprächen gesagt, dass er sich auf die Handlung und Geschichte konzentrieren möchte. Deshalb hat er sich für eine deutsche Übersetzung der Texte entschieden. Wie ungeschickt, mag man sich gedacht haben, die Hits, diese Ohrwürmer zu verfremden. Wer verzichtet schon freiwillig auf so ein Pfund? Die Antwort: Ein Regisseur, der möchte, dass man nicht mitsummt, sondern hinhört.

Die Freilichtbühne in Augsburg wird in ein Amphitheater verwandelt. Bild: Jan-Pieter Fuhr

Zu Beginn irritiert die deutsche Fassung. Aber dieses Gefühl der Störung legt sich schnell und entpuppt sich später als komplette Fehlreaktion. Wegen der deutschen Texte wird das auf der Bühne keine Andrew-Lloyd-Webber-Hitparade, sondern eine stimmige und packende Geschichte.

Die Farben an dem Abend bringen die Kostüme

Auf der Freilichtbühne geht es zurück in die Antike, ein Amphitheater hat Bühnenbildner Karel Spanhak so eingepasst, dass es mit dem alten Gemäuer der Freilichtbühne verschmilzt. Einziges bewegliches Element auf der Bühne ist ein großes, flachliegendes Kreuz, das als Bühne, Versammlungsort und Abendsmahlstisch dient. Die Abwechslung, die Farben bringen die Kostüme an diesem Abend, prunkgolden die Priester, glitzernd Herodes‘ Partygesellschaft, im antiken Hippie-Look und mit einem Festival ausgefallener Overalls die Jünger und das Volk, zerlumpt die hilfesuchenden Kranken.

Die Kranken reißen förmlich an Jesus (Markus Neugebauer). Bild: Jan-Pieter Fuhr

Augen und Ohren richten sich schnell auf das Beziehungsdreieck Jesus, Judas und Maria Magdalena. Stark, wie David-Michael Johnson seinem Judas die fixe Idee einhaucht, Jesus auf den richtigen, kämpferischen Weg bringen zu müssen – und deshalb letztlich zum Verräter wird. Anrührend, wie Sidonie Smith ihre Maria Magdalena mit allen Mitteln und toller, voller Stimme versuchen lässt, Jesus auf eine andere, persönliche Lebens- und Liebesbahn zu bringen. Mitreißend, wie Markus Neugebauer seinen Jesus Christ immer mehr spüren lässt, wie allein er unter all den Menschen ist, die vorgeben, ihm zu folgen, ihn zu lieben, seine Ideen zu teilen, wobei ihm stimmlich die hohen Lagen nicht wirklich liegen.

Band und Orchester verschmelzen zu einer Einheit

Den Sound für die Passionsgeschichte legen die Augsburger Rockband Abyss und die Augsburger Philharmoniker geleitet von Augsburgs 2. Kapellmeister Ivan Demidov. Band und Orchester, räumlich getrennt, verschmelzen von Anfang an zu einer Einheit, als ob sie das schon seit Jahren gemeinsam machen, wobei die Band öfter im Vorder- und das Orchester eher im Hintergrund agiert. Gemeinsam mit den Sängern und dem Chor gelingt es, die 29 Songs zu einem Ganzen zu verflechten.

Das letzte Abendmahl wird gefeiert. Bild: Jan-Pieter Fuhr

Und dann versteht es Cusch Jung, der auch als Sänger einen starken Eindruck hinterlässt und einen cäsarischen Pontius Pilatus gibt, dann versteht es also Cusch Jung als Regisseur, die Mittel nicht überzustrapazieren. Es wird nicht ständig an dem Abend getanzt, sondern in den passenden Augenblicken. Und wenn nach den 39 Peitschenhieben „Superstar“ angestimmt, wirkt die Glitzer-Disko-Tanznummer des Ensembles wie ein Schock. Hier ein Gemetzel und dort eine selbstgefällige Erlösungsfeier der anderen, was für ein Maximalkontrast.

Wie ein kritischer Kommentar zu 2000 Jahren Theologiegeschichte

Subtil, aber aussagekräftig auch die Farbsprache, das Rot und Weiß, das sich Jesus und Pilatus in ihren Kostümen teilen. Bei Pilatus bleibt das Rot das Symbol der Macht, bei Jesus wandelt es sich, wenn er den roten Wams ausgezogen bekommt und ausgepeitscht wird, bleibt es als Blutspur auf dem Rücken zurück – was für eine raffinierte Analogie, die direkt in das Schlussbild führt, wenn auf der leeren Bühne das Kreuz aufgerichtet wird, es erst rot schimmert, das sich langsam in ein Weiß verwandelt. Zum einen schwingt da der heilsgeschichtliche Gedanke mit, zum anderen wirkt das aber auch wie ein kritischer Kommentar zu 2000 Jahren Theologie- und Kirchengeschichte, die das Leben und Wirken des Jesus von Nazareth von Anfang an mit Glaubens- und Theoriegebäuden überzeichnet hat. Starker Applaus von den fast 2000 Besuchern der Premiere, sehr viele stehen dabei auf.