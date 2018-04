vor 46 Min.

Was heißt "Urbi et orbi"? Bedeutung und Herkunft Kultur

"Urbi et Orbi", vom Papst an Ostern gesprochen, gehört zu den bekanntesten Riten der römisch-katholischen Kirche. Welche Bedeutung hat diese Formel?

Der apostolische Segen "Urbi et Orbi" gehört zu den bekanntesten Riten der römisch-katholischen Kirche. Die imperiale Formel "der Stadt und dem Erdkreis" geht auf die alten Römer zurück. Das antike Reichsbewusstsein setzte die Stadt Rom (urbs) mit dem Erdkreis (orbis) gleich.

Die Kirche fügte sie erstmals im 13. Jahrhundert in das offizielle Ritual ein. Heute wird der Segen zu feierlichen Anlässen am ersten Weihnachtstag, am Ostersonntag oder nach einer Papstwahl erteilt. Er muss vom Papst als Bischof von Rom und als Oberhaupt der Weltkirche gespendet werden. Mit päpstlicher Erlaubnis können auch Kardinäle, Bischöfe oder Priester den Segen erteilen.

Urbi et orbi wird in 60 Sprachen gesprochen

Die Zeremonie auf dem Petersplatz ist für alle Gläubigen mit einem Sündenablass verbunden. Die Grußbotschaft an Ostern wird in mehr als 60 Sprachen gesprochen. Inzwischen ist der Segen zum Quotenrenner geworden. Tausende strömen alljährlich auf den Petersplatz, Millionen verfolgen das Geschehen weltweit über Radio, Fernsehen oder Internet.

Am Ostersonntag begehen Christen auf der ganzen Welt den höchsten Feiertag im Kirchenjahr. Der Ostersonntag, der das Ende der Fastenzeit und den Beginn der Osterzeit markiert, wird in vielen Gemeinden schon in aller Frühe mit den Feierlichkeiten zur Osternacht eingeleitet.

Noch vor Einbruch der Dunkelheit beginnen die Gemeinden den Ostersonntag mit dem traditionellen Osterfeuer und tragen das mit Weihwasser gesegnete Licht in die meist vollkommen dunklen Kirchen. Von dort aus verteilen die Ministranten das Licht an die Gläubigen, bis die Kirche durch die Kerzen erhellt wird.

Ostersonntag in der Kirche

Christen feiern am Ostersonntag die Auferstehung von Jesus Christus "am Dritten Tage", nachdem er am Karfreitag am Kreuz starb. Das Neue Testament beschreibt, wie Maria von Magdala das Grab Jesus Christus besucht und den Stein vor seinem Grab weggeschoben vorfindet. Ein Engel erscheint und berichtet von der Auferstehung Christi. Die Wiederauferstehung gilt hierbei als Zeichen der Hoffnung. (AZ)

