Weltweite Trauer um US-Musiker Bill Withers

Bill Withers starb im Alter von 81 Jahren in Los Angeles an einem Herzleiden.

Bill Withers lebte schon lange zurückgezogen in den Bergen von Los Angeles - aber seine Musik fand weltweit immer noch neue Fans. Songs wie "Lean on Me" oder "Ain't No Sunshine" sind Klassiker. Jetzt ist Withers im Alter von 81 Jahren gestorben - und Fans weltweit trauern.

Prominente und Fans weltweit haben den Tod des US-Musikers Bill Withers ("Ain't No Sunshine") betrauert. "Bill Withers hat die Art von Musik gemacht, bei der man einfach mitsingen musste - von "Lean on Me" bis "Lovely Day"", schrieb die frühere First Lady der USA, Michelle Obama, am Wochenende bei Twitter.

"Er hatte ein Talent dafür, unserer Freude und unseren Sorgen eine Stimme zu geben. Er war wirklich einer der ganz Großen."

Der Musiker war bereits am vergangenen Montag im Alter von 81 Jahren in Los Angeles an einem Herzleiden gestorben, wie seine Familie mitteilte. "Wir sind am Boden zerstört vom Verlust unseres geliebten, hingebungsvollen Ehemanns und Vaters", hieß es in der Mitteilung der Familie, aus der unter anderem der Nachrichtensender CNN zitierte. "Er war ein Einzelgänger, dessen Herz sich durch seine Poesie und Musik mit der gesamten Welt verbinden wollte, er hat ernsthaft mit den Menschen gesprochen und sie miteinander verbunden. So privat das Leben, was er mit Familie und engen Freunden gelebt hat, auch war - seine Musik gehört der Welt für immer."

Die Recording Academy, die die Grammy-Auszeichnungen vergibt, bestätigte den Tod des "legendären Sängers und Songschreibers" ebenfalls. Withers habe eine "bemerkenswert einflussreiche Karriere" gehabt.

Zahlreiche Prominente betrauerten die Nachricht im Internet. "Ich bin so traurig vom Tod von Bill Withers zu hören", schrieb Musiker Brian Wilson bei Twitter. "Einer der Größten aller Zeiten ist tot", schrieb Ivanka Trump, Tochter von US-Präsident Donald Trump. "Oh Mann, Bill Withers war wirklich der Größte", kommentierte der Musiker Chance the Rapper. "So dankbar, dass die Welt die Poesie und Musik, die er in seinem Leben erschaffen hat, teilen durfte", schrieb die Schauspielerin Rosario Dawson. Withers' Lieder hätten der Welt "Liebe, Hoffnung und Stärke" gegeben, schrieb Musiker Lenny Kravitz. "Meine Seele ist voll von deiner Musik und wird es immer sein." Musik-Kollege Kid Rock kommentierte, Withers sei immer einer "seiner allerliebsten Musiker aller Zeiten" gewesen.

Der 1938 als jüngstes von sechs Kindern eines Bergarbeiters im Kohlebergwerksort Slab Fork im US-Bundesstaat West Virginia geborene Withers hatte in den 70er und frühen 80er Jahren zahlreiche Welthits geschrieben: "Ain't No Sunshine", "Just the Two of Us" oder "Lean on Me" beispielsweise. Danach hatte er sich fast komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und seit Mitte der 80er Jahre in den Bergen von Los Angeles gelebt. Seit 1985 hatte er kein Album mehr herausgebracht. Withers hatte unter anderem mehrere Grammys gewonnen und war in die Ruhmeshalle des Rock and Roll aufgenommen worden. (dpa)

