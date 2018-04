Wenn Meghan und Harry heiraten: Vor dem Fernseher live dabei

Einzelausstellungen bekommen Musiker oft postum oder wenn ihre besten Zeiten vorbei sind. Das Grammy-Museum hält das nicht davon ab, Taylor Swift eine eigene Schau zu widmen. Der Lobgesang auf eine 28-jährige Sängerin in ihrer Hochphase hinterlässt einen komischen Beigeschmack.

"That's my Taytay"

Abschied

Künstler Ferry Ahrlé mit 93 Jahren gestorben

Er malte, zeichnete, schrieb Bücher und moderierte Fernsehsendungen - der Künstler Ferry Ahrlé war in vielen Gattungen zu Hause. Im Alter von 93 Jahren ist das Multitalent in seiner Geburtsstadt Frankfurt am Main gestorben.