Draußen ist es grün wie lange nicht

Der wechselhafte Sommer hat auch seine guten Seiten. Aber jetzt heißt es erst einmal: Sommertage genießen.

Kaum zu glauben! In dem Augenblick, in dem man mit diesem Sommer durch war, in dem man keinen Cent mehr auf ihn gewettet hätte, das: Nirgendwo eine Regenwolke in der Wetter-App, stattdessen Sonne und Wärme die nächsten Tage, wenn es denn stimmt. Das ist ja zu schön, um wahr zu sein.

Also jetzt doch noch einmal auf Sommermodus umstellen? Die Badehosen wieder rauskramen, den Sonnenschirm bereitstellen, in der Eisdiele einen Großeinkauf tätigen, um all das nachzuholen, was die Wochen über aus Mangel an Gelegenheit zu kurz kam?

Das Verhältnis des Stadtmenschen zum Wetter ist paradox

Bevor zum Aktionismus aufgerufen wird, bitte ein Moment des Innehaltens. Denn es ist ja paradox, das Verhältnis des Stadtmenschen zum Wetter. Ständig wünscht man sich Sonnenschein und stöhnt, wenn es kühler ist und regnet. Aber die Natur kommt allem Anschein nach mit dem Sommer, der die Sommerliebhaber verzweifeln lässt, bestens zurecht. Draußen ist es so grün wie lange nicht im August.

Mit diesem Rüstzeug lassen sich die nächsten Tage besser genießen. Falls es doch wieder kühl und regnerisch wird, kann man sich für die Pflanzen draußen freuen und über folgende Nachricht nachdenken: Wehrlis Gletscherspanner, eine verschollen und ausgestorben geglaubte Schmetterlingsart, ist von Forschern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz nach 86 Jahren im Südtiroler Nationalpark Stilfserjoch wiederentdeckt worden. Forscher hatten befürchtet, dass sie wegen der Klimaerwärmung und des Rückgangs der Gletscher verschwunden sein könnte.