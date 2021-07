"Rigoletto" in Bregenz: Intimes Drama auf ganz großer Bühne

An diese Inszenierung wird man sich noch lange erinnern: Was den Zauber von Verdis „Rigoletto“ bei den Bregenzer Festspielen ausmacht.

Giuseppe Verdis „Rigoletto“ als Spiel auf dem See wird bei den Bregenzer Festspielen als eine der ganz großen Inszenierungen in Erinnerung bleiben. Schon die Bühne hat das Zeug eines ikonenhaften Bildes. Dabei ist der aus dem Wasser ragende Clownskopf viel mehr als spektakuläre Spielfläche. Er lockt das vieltausendköpfige Publikum in die Geschichte um den Hofnarren Rigoletto, seine geliebte Tochter Gilda und den sexsüchtigen Herzog von Mantua, er beobachtet und kommentiert das Geschehen, treibt die Tragödie sogar voran – und zerbricht schließlich vor 7000 erschütterten Zuschauerinnen und Zuschauern. Auch im Wiederaufnahmejahr löste Philipp Stölzls geniale Inszenierung von „Rigoletto“ bei der Premiere am Bodensee Begeisterung aus.

Der Clown mit dem gelb gestreiften Ballon taucht in mehreren Varianten in diesem Spiel auf. Er steht für Fantasie und Spaß, aber auch für Spott. Für Träumerei ebenso wie für kalten Zynismus. Wer weiß schon, ob hinter dem aufgeschminkten Lachen echte Freude steckt? Vielleicht verbirgt die Maske ja Boshaftigkeit, vielleicht Trauer – wie beim Hofnarren Rigoletto, der dienstbeflissen die von ihm erwarteten Späße treibt, dem Herzog beim Ausleben von Grausamkeit und Lust zur Hand geht, am Ende aber selbst Opfer des Despoten wird.

Musik und Handlung werden in der "Rigoletto"-Inzenierung in Bregenz zu Bildern

Ganz zu Beginn der Aufführung, wenn der Riesenkopf die Augen öffnet und den Blick auf die Seebühnengäste richtet, während die Wiener Symphoniker in der dunkel gefärbten Ouvertüre das sich anbahnende Unheil anklingen lassen, nimmt auch ein Artist links neben der Bühne in einer Szene voller Poesie vorweg, was in den nächsten zwei Stunden folgen wird: Als gelb gekleideter Clown schwebt er hoch über dem See durch den dämmrigen Himmel, leichtfüßig folgt er einem hübschen Ballon, will ihn haschen, versucht, ihn zu halten – strauchelt dann und stürzt in vielen zeitlupenhaften Überschlägen in die Tiefe. Schon hier entfaltet sich der Zauber, der diesen „Rigoletto“ so besonders macht: Musik wird zu Bildern; Schauspiel, Klang und Szenerie verschmelzen. Dabei ist an dieser Stelle der Oper noch nicht mal ein gesungener Ton erklungen.

Der Hofnarr Rigoletto (Vladimir Stoyanov) kann seine geliebte Tochter Gilda (Ekaterina Sadovnikova) vor den Fängen des Herzogs nicht retten. Foto: Martina Diemand

Bei Philipp Stölzl ist Oper viel mehr als Arien, Kulissen, Kostüme, Chöre und großes Orchester. Er verwebt die Ebenen und nutzt jede zur Verfügung stehende Kunst, um das Werk zum Leben zu erwecken und zu deuten. Die großartige Truppe von Stuntleuten und Artisten des Wired Aerial Theatre, die den Hofstaat des Herzogs mimt, fesselt die Aufmerksamkeit, lenkt die Blicke, spiegelt Verdis Partitur in wilden Kunststücken, Illusionen und Tänzen. Dem von Stölzl erdachten Clownsgesicht verleiht eine komplexe Bühnentechnik Persönlichkeit. So gelingt es dem Regisseur, menschliche Beziehungen und intime Gefühle auf eine ganz große Leinwand – die Bühne in der Weite des Bodensees – zu projizieren: indem er all die Künstlerinnen und Künstler mitsamt Bühnenskulptur und Licht die Handlung in jedem Moment gemeinsam atmen lässt. Sie sehnen gemeinsam, toben, weinen, vernichten und verzweifeln. Und in einigen Augenblicken steht alles wie ein Körper erschüttert still.

Nachdem vor zwei Jahren alle 29 „Rigoletto“-Abende ausverkauft waren, lautete im ersten, bitteren Corona-Sommer 2020 die gute Nachricht, dass trotz der abgesagten Festspiele die geplante Wiederaufnahme nicht ausfallen, sondern verschoben wird. Philipp Stölzl hat sein schlüssiges Regiekonzept nicht verändert, höchstens die eine oder andere Stelle etwas geschärft.

Lesen Sie dazu auch

Die Gilda ragt heraus heraus aus dem Ensemble

Dirigentin Julia Jones folgt mit den transparent aufspielenden Wiener Symphonikern dem Rhythmus der Inszenierung, gibt Arien, Duetten und instrumentalen Solopassagen viel Zeit, um dann mit Crescendi und Tempowechseln Dynamik zu erzeugen. Den rasenden Artisten und Statisten leihen der Festspielchor und der Prager Philharmonische Chor farbreiche Stimmkraft. Das Ensemble von Solistinnen und Solisten am Premierenabend glänzte stimmlich, allen voran Ekaterina Sadovnikova als Gilda mit ihrem facettenreichen, in jeder Höhe präsenten Sopran. Vladimir Stoyanov gelang sein „Rigoletto“ mit großer Ausdruckskraft und Long Long hatte sichtbar Freude an der Rolle des Herzogs. Vor allem beeindruckten die singenden Hauptdarsteller mit grandioser physischer Leistung: Im Riesenkopf kletternd, auf dem Korbrand des Ballons weit über dem Bodensee sitzend und in wilde Kämpfe verstrickt ließen sie keine Unsicherheit erkennen. Unter den Händen des auch als Filmregisseur erfolgreichen Philipp Stölzl wird Oper hier zum ganz großen Kino.

Aufführungen Bis zum 22. August ist „Rigoletto“ noch 26 Mal angesetzt. Für fast alle Termine gibt es noch (Rest-) Tickets, Telefon: 0043/5574/4076.