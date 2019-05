11:56 Uhr

Woody Allen wird seine Geschichte nicht los

Ablehnung Missbrauchsvorwürfe machen dem Regisseur in den USA zu schaffen. Für seine Memoiren findet er keinen Verlag, sein aktueller Film läuft nirgendwo. In Europa ist die Lage anders

Von Stefan Dosch

Für Woody Allen wird es zunehmend ungemütlich in den USA. Dort hat der Filmemacher und Autor immer mehr Schwierigkeiten, mit seiner Arbeit an die Öffentlichkeit zu treten. Jetzt berichtet die New York Times, dass der 83-Jährige in seiner Heimat keinen Verlagspartner findet, der seine Memoiren druckt.

Dem Blatt zufolge wurde die Autobiografie des Künstlers mehreren großen Verlagshäusern angeboten, doch ohne Erfolg. Obwohl keines der betreffenden Häuser mit Namen genannt ist, werden Mitarbeiter zitiert, die Allens Erinnerungen in der gegenwärtigen Situation als „toxisch“ einstufen und damit als „kommerziell risikoreich“. Angeblich wollten einige Verlage noch nicht einmal einen Blick in die Memoiren des berühmten Filmregisseurs werfen. Nicht bekannt ist, zu welchen Themen sich Allen in seiner Autobiografie äußert.

Hintergrund der Zurückweisung sind Vorwürfe, Allen sei vor Jahren gegenüber seiner Stieftochter Dylan Farrow sexuell übergriffig geworden. Die Vorwürfe waren erstmals Anfang der 90er Jahre erhoben worden, als sich Allen und seine Ehefrau Mia Farrow trennten und es zu Sorgerechtsstreitigkeiten wegen der Kinder kam. Der Regisseur hat die Anschuldigungen stets bestritten, zu einer juristischen Aufarbeitung war es nicht gekommen. Dylan Farrow, die zum Zeitpunkt des beklagten Missbrauchs sieben Jahre alt gewesen sein soll, hat die Vorwürfe jedoch im Zuge der MeToo-Debatte in jüngerer Zeit mehrfach erneuert.

Eine Folge davon war, dass der Streamingdienst Amazon eine bereits mit Allen vereinbarte Zusammenarbeit aufkündigte. Vier Filme mit dem Regisseur sollten von Amazon produziert werden, darunter „A Rainy Day in New York“. Der ist bereits abgedreht, wurde für eine Präsentation in den USA jedoch erst einmal auf Eis gelegt. Der Regisseur ist inzwischen zum Gegenangriff übergegangen und hat Amazon auf Schadenersatz in Höhe von 68 Millionen Dollar verklagt.

Andere Länder scheinen mit Woody Allen und seinen Werken weniger Probleme zu haben. In Italien soll für „A Rainy Day in New York“ bereits ein Starttermin im Oktober feststehen, was wiederum Gerüchte befeuert, der neue Allen-Film könne möglicherweise im Sommer beim Filmfestival von Venedig gezeigt werden. In Deutschland hat der Filmverleiher NFP angekündigt, den Film ebenfalls in diesem Herbst in die Kinos zu bringen. Angeblich soll „A Rainy Day in New York“ auch in zahlreichen weiteren Ländern gezeigt werden, nicht nur in Europa, auch in Fernost und in Südamerika.

Zudem wurde bekannt, dass die spanische Produktionsfirma, die bereits an Allens Film „Vicky Cristina Barcelona“ mitbeteiligt war, mit dem Regisseur bei dessen allerneuestem Filmwerk zusammenarbeiten will. Im Juli soll im Baskenland mit dem Dreh begonnen werden. Wer in dem Film mitspielen wird, ist aber noch ebenso wenig bekannt wie der Titel des Projekts.

Die Filmwelt ist gespalten hinsichtlich der Vorwürfe, die gegen den Kultregisseur erhoben werden. Während auf der einen Seite frühere Allen-Schauspielerinnen wie Greta Gerwig und Rebecca Hall auf Distanz gehen und der Jung-Akteur Timothée Chalamet sogar angekündigt hat, seine Einkünfte aus der Zusammenarbeit für Wohltätigkeitszwecke spenden zu wollen, stehen Stars wie Anjelica Houston und Javier Bardem hinter dem Filmemacher und betonen, jederzeit wieder mit ihm zusammenarbeiten zu wollen.

In den USA dagegen ist Allens Position inzwischen prekär. Tim Gray vom Hollywood-Branchenblatt Variety sieht jedenfalls schwarz für künftige Werke des Regisseurs. Zugleich erinnert er daran, dass Hollywood – und, möchte man hinzufügen, wohl auch sein Massenpublikum – eine besondere Schwäche hat: nämlich für Rückkehrer-Geschichten von einst Gestrauchelten.

